Javier Milei desafía al mercado por el dólar: bandas y nuevo rol de Estados Unidos

El Gobierno vuelve a desafiar al mercado, que esperaba para esta segunda etapa una dinámica del dólar más flexible. Javier Milei aseguró esta semana que el esquema de bandas persistirá hasta el final de su mandato. Mientras, desde Pimco, uno de los fondos de inversión más grandes del mundo, advirtieron: “Los inversores extranjeros como nosotros no invertiremos en activos locales con la moneda a estos niveles”.

La declaración circuló como pólvora encendida. Todos lo leyeron como una forma de marcar la cancha. El hombre clave de uno de los fondos de inversión más importantes del mundo cortaba el festejo de la comitiva gubernamental en EEUU al ritmo de “YMCA” para poner la mirada en el dólar.

El último viernes, justo antes de que termine una semana muy positiva para el Gobierno, el director de mercados de Pimco, Pramol Dhawan, reclamó que el Gobierno modifique su política cambiaria.

“Si quieren romper con el ciclo de auge y caída, les recomiendo encarecidamente que dejen flotar libremente su moneda ahora que la situación es favorable”, dijo.

Horas antes, Milei le había confirmado al Financial Times que las bandas cambiarias llegarán hasta finales de 2027. Aunque también dijo que el esquema está diseñado para que las bandas se abran con el tiempo y se transformen en irrelevantes.

“En algún punto las bandas ya son irrelevantes porque el piso siempre fue visto por el mercado como un elemento ficticio del que nunca se estuvo cerca y el techo también porque tanto el Tesoro argentino, como de EEUU, se metieron dentro de la banda a vender.

El rol de Estados Unidos

También existe la expectativa porque se comience a aclarar el rol de Estados Unidos en Argentina. La magnitud, las características y las condiciones de su apoyo. Pero el rumbo hasta ahora pareciera ser el opuesto. No hay comunicaciones oficiales y los datos que se conocen surgen de los análisis de las consultoras. Total opacidad.

Por firmas como 1816 y Econviews, en estos días nos enteramos que mientras el Tesoro estadounidense compraba pesos antes de las elecciones, el Banco Central le colocaba letras a su medida. Luego supimos que EEUU se desprendió de esas letras y que la salida se la dio la propia entidad monetaria.

Por esto último, el mercado descuenta que se activó el swap anunciado en la previa de las elecciones legislativas. Pero por ahora nadie lo confirma. Cómo tampoco se comunicó si el mismo instrumento financiero se utilizó para cancelar el vencimiento de u$s796 millones que el Tesoro afrontó este viernes con el Fondo Monetario Internacional (FMI).