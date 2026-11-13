Javier Milei defendió el avance de la Inteligencia Artificial y se distanció de los dichos del papa León XIV

El presidente Javier Milei defendió este jueves el avance de la tecnología y la Inteligencia Artificial, a los que catalogó como motores del crecimiento económico y de la mejora en las condiciones de vida, y -de manera indirecta y sin nombrarlo- tomó distancia de la postura que el papa León XIV mostró recientemente durante su paso por la Argentina. Las palabras del mandatario se produjeron en el marco de su participación en la Gala Endeavor Argentina 2026.

Ante un auditorio integrado por referentes y emprendedores de todo el país, en el complejo Rut Haus de la Ciudad de Buenos Aires, Milei cuestionó la teoría de que la innovación tecnológica destruye puestos de trabajo: “La tecnología multiplica lo que un hombre produce en una hora de trabajo. Esa productividad se traduce en salarios más altos, en productos más baratos y así cosas que antes eran un lujo hoy se encuentran al alcance de cualquiera“, afirmó.

El Presidente agregó que los beneficios de ese proceso se extienden a toda la sociedad, aunque a diferentes ritmos según el contexto histórico y geográfico. “Termina llegando a todos y sobre todo a los más pobres, los que más ganan cuando todo se abarata“, sostuvo. En ese marco, también destacó el potencial de la inteligencia artificial y su posible impacto positivo en sectores como la salud y la educación.

Cabe recordar que el Sumo Pontífice, hace solo unos días durante su paso por Argentina, había afirmado en la UCA que la Inteligencia Artificial y la automatización desregulada “pueden oponer en riesgo tantos puestos de trabajo y convertirse en una verdadera amenaza para el adecuado desarrollo humano integral“.

En ese sentido, resaltó que “la técnica debe estar siempre supeditada a la ética“, y aseveró que “el algoritmo no puede sustituir el discernimiento humano ni el valor del trabajador“.

“El acceso al trabajo para todos debe seguir siendo un objetivo prioritario de las políticas públicas y de los procesos económicos, criterio de juicio para evaluar la calidad humana de un modelo de desarrollo“, concluyó León XIV.

Los desafíos de la #InteligenciaArtificial y de la automatización desregulada pueden poner en riesgo tantos puestos de trabajo y convertirse en una verdadera amenaza para el adecuado desarrollo humano integral. La técnica debe estar siempre supeditada a la ética; el algoritmo no… — Papa León XIV (@Pontifex_es) November 9, 2026

El potencial tecnológico de Argentina

En el tramo final de su exposición, Milei se refirió a las condiciones que, según su visión, tiene Argentina para insertarse en la vanguardia tecnológica y en el mercado global de servicios basados en el conocimiento.

“Argentina tiene todo para ser protagonista“, aseguró. En ese sentido sostuvo que “somos un país con energía, minerales y talento, y un gobierno que decidió sacar las trabas del camino“.