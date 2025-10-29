Javier Milei convocó a los gobernadores para abordar las reformas que busca impulsar en el Congreso

Fortalecido luego del contundente triunfo de La Libertad Avanza en los comicios legislativos del domingo, el presidente Javier Milei convocó para este jueves a los gobernadores con la finalidad de avanzar en el tratamiento del Presupuesto 2026 y las reformas que el Gobierno planea enviar al Congreso.

El encuentro se llevará a cabo en Casa Rosada a partir de las 17 horas y se espera a al menos quince gobernadores, entre los que se encontraría el mandatario mendocino, Alfredo Cornejo. Además del Presidente, estarán presentes el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el ministro del Interior, Lisandro Catalán.

Este llamado va en consonancia con el discurso que el Presidente dio el domingo, luego de la victoria de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas, en donde había mostrado un tono conciliador al adelantar que quería “invitar a la gran mayoría de los gobernadores que tendrán representación parlamentaria (…) Ahora sí podremos traducir en leyes las consignas del Pacto de Mayo“

El objetivo del Ejecutivo es trabajar en consensos para poder acelerar sobre el Presupuesto 2026 y las reformas laboral y tributaria, temas que buscará que se traten en sesiones extraordinarias del Congreso a inicios del año entrante.

Por el lado de los gobernadores, se espera que insistan por una mayor asistencia por parte del Estado Nacional hacia las provincias. Entre los temas centrales que plantearán, está el regreso de las obras públicas nacionales.

El Consejo de Mayo está encabezado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y lo integran además el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; la senadora nacional Carolina Losada; el diputado nacional, Cristian Ritondo; el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, y el presidente de la UIA, Martín Rappallini.