DESDE CORRIENTES

Javier Milei celebró el acuerdo comercial con EEUU y apuntó contra los “profetas del apocalipsis” que decían que “no iba a salir”

El Presidente resaltó que "están dadas las condiciones" para que el país entre en "un nuevo siglo de oro". También defendió la reforma laboral que busca impulsar.

En el marco del 12º Congreso de Economía Regional del Club de la Libertad, en Corrientes, el presidente Javier Milei celebró el anuncio con el que la Casa Blanca había oficializado minutos antes el acuerdo comercial y de inversiones entre Estados Unidos y Argentina.

Se confirmó el acuerdo comercial bilateral con los Estados Unidos. Es una tremenda noticia. Como verán estamos fuertemente comprometidos en hacer grande la Argentina nuevamente”, enfatizó el Presidente.

Además, fiel a su estilo, apuntó contra “los profetas del apocalipsis que decían que no iba a salir“. En ese pasaje de su discurso, Milei resaltó de manera irónica que sus 14 viajes a Estados Unidos “estuvieron rindiendo un poquito“.

Tras la formalización del acuerdo, el Presidente considera que “están dadas las condiciones para que Argentina entre en un nuevo siglo de oro, dejemos la barbarie populista y nos volvamos a convertir en la primera potencia mundial“.

Además, también destacó el desembarco de OpenAI en el país, del cual aseguró que “no es una inversión marginal, van a convertir a Argentina en un hub mundial de inteligencia artificial“.

Por otra parte, durante su intervención, el Presidente tuvo tiempo de referirse a la reforma laboral que busca impulsar. En ese sentido, aseguró que “nadie de los ‘insiders’ pierde derechos, y los que están en el mercado informal no tienen ningún derecho, por lo que no hay que dejarse psicopatear por estos mentirosos y estafadores“, enfatizó apuntando contra el tratamieno que ha tenido el tema.

