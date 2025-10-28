Search
CONGRESO DE LA NACIÓN

Javier Milei buscará que el Presupuesto 2026 sea tratado en sesiones extraordinarias con la nueva composición del Congreso

El Presidente llamará al Congreso a sesionar durante diciembre y enero, una vez que se produzca el recambio de legisladores. Tras la victoria en las elecciones del domingo, el oficialismo contará con la primera minoría. Además de tratar el Presupuesto 2026, el Ejecutivo buscará incluir en el temario la reforma laboral y la tributaria.

Luego del triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas del pasado domingo, el presidente Javier Milei llamará a sesiones extraordinarias en el Congreso. Es que, a partir del 10 de diciembre, con el recambio de legisladores, el oficialismo tendrá una posición más fuerte. Según trascendió, se espera que la convocatoria a los legisladores se concrete la próxima semana, con un temario que todavía no está cerrado.

Entre los temas que el oficialismo busca incluir se encuentra el Presupuesto 2026, el cual se encuentra en debate en comisiones. También apunta a incluir la reforma laboral y la tributaria.

La idea del Ejecutivo es que el Congreso sesione durante el mes de enero, una vez que hayan asumido los legisladores elegidos el pasado domingo, donde La Libertad Avanza se impuso en la mayoría del país. Con el recambio en la Cámara de Diputados de la Nación, el Gobierno -en conjunto con sus aliados- tendrá la primera minoría.

Cabe recordar que el 8 de octubre la oposición había aprobado un emplazamiento para que el presupuesto sea tratado el 11 de noviembre en el recinto, para que luego pueda discutirse en el Senado antes de la finalización de las sesiones ordinarias.

Si bien el peronismo buscará mantener firme la fecha del dictamen, la posición que adopten los bloques dialogistas puede llegar a decantar que el presupuesto sea tratado con la nueva composición de la Cámara.

El proyecto de Presupuesto que está en discusión plantea un aumento de la economía del 5% del PBI, una inflación del 10,1%; un dólar de 1423 a diciembre de 2026 y proyecta incrementos del 10,6 % de las exportaciones y 11 % de importaciones.

También fija que los gastos totales serán de 148 billones de pesos, con recursos de 148,2 billones de pesos, con lo cual proyecta un superávit primario de 2 billones de pesos.

