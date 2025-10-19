Javier Milei aseguró en Tucumán que el 26 de octubre Argentina elige “entre la libertad o la esclavitud del kirchnerismo”

Tal como ha ocurrido en las últimas semanas, el presidente Javier Milei se puso al hombro la campaña electoral de La Libertad Avanza en distintos puntos del país. A una semana de los comicios, este sábado encabezó un acto de campaña en la localidad tucumana de Yerba Buena y convocó a la militancia libertaria a redoblar esfuerzos de cara a las elecciones del 26 de octubre. “Es importante tomar conciencia del momento bisagra que estamos enfrentando. El próximo domingo elegimos entre la civilización y la barbarie, entre la libertad o la esclavitud que proponen los kirchneristas“, expresó el mandatario ante una multitud.

Con un megáfono en la mano, Milei reconoció que el país atraviesa “un momento duro“, aunque recordó que él “nunca” dijo que “iba a ser fácil“. En ese sentido, el mandatario aseguró que “estamos a mitad de camino” y le pidió a los argentinos “que no aflojen. Hagamos que el esfuerzo valga la pena. Sigamos abrazando las ideas de la libertad“.

Además, como suele hacer en cada intervención, Milei dsetacó que el modelo económico adoptado por su gestión “bajó la inflación, sacó a 12 millones de argentinos de la pobreza, sacó a 6 millones de la indigencia“. Además, aseguró que su gobierno llevó los piquetes “de 9000 por año a cero” y aseveró: “tenemos los índices de criminalidad más bajos de la historia y, sobre todo, sacamos a los narcotraficantes socios de los kirchneristas“.

Javier Milei encabezó un acto de campaña en Tucumán.

“No nos quedemos a mitad de camino, porque la libertad avanza o la Argentina retrocede. Sigamos abrazando este modelo para hacer grande a la Argentina nuevamente“, concluyó el Presidente

Durante la visita a Tucumán, el mandatario estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y por el candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza en esa provincia, Federico Pelli.