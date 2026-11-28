La Argentina recibió un revés en su intento de frenar el avance de la explotación petrolera en las Islas Malvinas. El Tribunal Internacional del Derecho del Mar rechazó, por 18 votos contra 3, el pedido de medidas provisionales presentado para impedir que el Reino Unido avance con el proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte.

La decisión representa un obstáculo para la estrategia argentina de protección de sus recursos naturales en el Atlántico Sur. Sin embargo, desde el Gobierno nacional remarcaron que el pronunciamiento no resuelve la controversia de fondo por la soberanía de las islas.

En un comunicado difundido este sábado, la Oficina del Presidente celebró que el organismo reconociera la existencia de una disputa entre la Argentina y el Reino Unido, aunque cuestionó que no haya considerado tener jurisdicción suficiente para ordenar las medidas solicitadas en esta instancia preliminar.

La administración de Javier Milei sostuvo que nunca pidió al Tribunal que se pronunciara sobre la soberanía, sino que aplicara la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar frente a la explotación unilateral de los recursos. El organismo, por su parte, consideró que los planteos argentinos requerían determinar previamente qué Estado tiene soberanía sobre las islas, una cuestión que excede su competencia en el marco de esta presentación.

Tras conocerse la decisión, Milei apuntó directamente al Congreso y pidió que la Cámara de Diputados trate y sancione la próxima semana la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

El Presidente planteó que el país necesita herramientas más fuertes para responder a las acciones británicas en el territorio y los espacios marítimos en disputa. En el comunicado oficial, la Casa Rosada sostuvo que la demora en el tratamiento legislativo beneficia al Gobierno del Reino Unido.

El pedido busca darle impulso a una iniciativa que ya había sido enviada al Congreso y que forma parte de la estrategia oficial para reforzar el reclamo argentino.

Cómo seguirá la estrategia argentina por el petróleo en Malvinas

El Gobierno adelantó que continuará con el procedimiento de arbitraje iniciado contra el Reino Unido en septiembre, en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Según explicó la Oficina del Presidente, la resolución del Tribunal Internacional no constituye una decisión definitiva sobre la controversia y tampoco prejuzga la competencia del tribunal arbitral que deberá intervenir en el proceso. Por ese motivo, la Argentina avanzará con la constitución de ese organismo y solicitará allí las medidas que considere necesarias para proteger sus derechos. La decisión del sábado, por lo tanto, no implica el cierre de la vía jurídica impulsada por Buenos Aires.

Además, Milei aseguró que continuará la aplicación de medidas administrativas y judiciales contra quienes participen de la explotación de los recursos naturales que la Argentina considera propios. El comunicado informó que el viernes se iniciaron nuevos procedimientos sancionatorios contra cinco personas o entidades por presuntas infracciones al marco jurídico argentino.

El Gobierno advirtió que las empresas y actores involucrados deberán afrontar las consecuencias de esas actividades. El mensaje presidencial concluyó con una reafirmación del reclamo histórico: “Por historia y por derecho: las Malvinas son argentinas”.