Javier Milei anunció una reforma laboral “para incentivar la contratación formal”

Este viernes, el presidente Javier Milei anunció que llevará adelante una reforma laboral, con la que buscará “darle previsibilidad a las empresas e incentivar la contratación formal“.

“Los trabajadores también necesitan la reforma, porque cuando hay más demanda del empelo, el precio del salario sube“, aseguró Milei.

Según el mandatario nacional, “la incertidumbre jurídica respecto al contenido de los contratos de trabajo, sobre costos y temores a las pymes frente a cada contratación, ha empujado así a cientos de miles de trabajadores a la informalidad“.

“Tener una pyme se volvió una tarea de alto riesgo que consume la vida y la salud de cualquier argentino a su cargo, porque al riesgo propio de cualquier negocio, y más en Argentina, se le suma el riesgo laboral“, amplió Milei, quien -además- aseguró que las pymes “generan el 70% de los empleados en este país“.

El Presidente detalló que la reforma incluirá “nuevas negociaciones colectivas que adecuen los marcos contractuales a la realidad productiva y laboral actual, dejando atrás estructuras vigentes desde hace más de 70 años. Esto fomentará la negociación y el vínculo entre la parte empleadora y la parte sindical“.

Con los cambios que busca implementar, Milei dijo que “las cámaras y los sindicatos se van a poder sentar a negociar. Quienes quieran volver a elegir los esquemas establecidos hace más de 70 años van a poder hacerlo, pero ello debe ser fruto de una negociación que busque poner al país adelante“. Entre los detalles que las partes podrán pactar, anunció el Presidente, está el tipo de moneda: “Si alguien quiere cobrar el 100% de su salario en dólares, va a poder hacerlo“.

Otro de los aspectos que destacó el Mandatario nacional es que se buscará reducir “trabas burocráticas para que los procesos registrales puedan hacerse de manera digital, ahorrando tiempo y costos para todos“.

Por otro lado, Milei apuntó contra “la nefasta industria de juicio, que ha redundado en que no se genere un solo puesto de trabajo genuino neto en la Argentina en los últimos 15 años“.