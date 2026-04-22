Javier Milei anunció que este miércoles enviará la reforma electoral al Congreso: qué cambios plantea

Este martes, mientras transitaba su último día en Israel, el presidente Javier Milei anunció que este miércoles enviará al Congreso un proyecto de reforma electoral. La noticia la dio a través de un posteo en sus redes sociales.

Según adelantó el Presidente, la reforma contempla la eliminación de las PASO, modificaciones en el financiamiento de la política y la implementación de Ficha Limpia para impedir candidaturas de personas con condenas por corrupción.

Según expuso en su publicación, Milei sostuvo que la iniciativa busca elimiar las PASO para que los argentinos no estén obligados “a pagar internas de la casta”.

Además, explicó que los cambios en el financiamiento es para que “se termine la política viviendo de tu bolsillo“. Finalmente, en cuanto a Ficha Limpia, el mandatario aseguró que el objetivo es que los “corruptos” queden “afuera” del sistema para “siempre.

“Se acabó la impunidad. Se acabó la joda“, concluye el posteo de Milei.

Cabe resaltar que este es un proyecto que lleva meses gestándose. En el armado del mismo estuvieron involucrados distintos actores del oficialismo, ente ellos el asesor presidencial, Santiago Caputo.

En ese marco, una de las principales iniciativas es la eliminación de las PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias), aunque dentro del oficialismo también se analiza la posibilidad de suspenderlas, como ocurrió en instancias anteriores. Este apartado de la iniciativa, en particular, genera resistencias en distintos espacios políticos, incluso entre aliados del Gobierno, que consideran a las primarias como una herramienta clave para ordenar internas partidarias y definir candidaturas.