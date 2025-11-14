Javier Milei anunció que enviará al Congreso una ley ideada por Alfredo Cornejo: de cuál se trata

Luego de confirmarse el acuerdo comercial entre Estados Unidos y Argentina, el presidente Javier Milei celebró el anuncio y resaltó la importancia que tiene la minería en el proyecto de país que tiene en mente. En ese sentido, adelantó que enviará un proyecto al Congreso, el cual es idea del gobernador Alfredo Cornejo.

Tras la formalización del acuerdo, el Presidente considera que “están dadas las condiciones para que Argentina entre en un nuevo siglo de oro, dejemos la barbarie populista y nos volvamos a convertir en la primera potencia mundial“.

Para que ello ocurra, Milei destacó la importancia de sectores como la minería. “Nosotros tenemos la misma cordillera que Chile, pero ellos exportan 50 mil millones de dólares por año de cobre y nosotros solamente 4 mil. Estamos subutilizado la cordillera“. En ese sentido, el Presidente apuntó contra “los ambientalistas“, de quienes aseguró que “prefieren que uno se muera de hambre antes que tocar algo“.

Para impulsar al sector, Miei adelantó que enviará al Congreso un proyecto de ley de periglaciares, la cual “es idea del gobernador Alfredo Cornejo“. Según explicó el Presidente, la ley es “devolverle el federalismo a las provincias y que cada una determine cuál es la zona periglaciar. Eso será muy importante para la economía“.

Cabe resaltar que, dentro del acuerdo comercial entre Estados Unidos y Argentina se contempla que el país norteamericano eliminará los aranceles sobre determinados recursos naturales no disponibles localmente.