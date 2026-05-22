Javier Milei adelantó una nueva baja de retenciones para el campo

Este jueves, en el marco del acto por el 172° aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el presidente Javier Milei anunció una reducción en las retenciones al trigo y la cebada. La medida comenzará a regir desde junio de 2026 y se complementará con una baja gradual de los derechos de exportación para la soja a partir de enero de 2027.

Durante su discurso ante empresarios y referentes del sector agropecuario, Milei detalló que “vamos a bajar las retenciones de trigo y cebada del 7,5 a 5,5% a partir de junio 2026”.

Sobre la soja, el presidente explicó que “a partir de enero del 2027, según venga la recaudación, vamos a bajar entre un cuarto de punto y medio punto por mes de manera continuada hasta el año 2028 si nosotros reelegimos”.

En paralelo, Milei también anunció que a partir de julio de 2026 hasta junio de 2027 “a la industria automotriz, a la industria petroquímica y a maquinarias les vamos a llevar las retenciones a cero”.

Milei insistió además en que sostendrá el equilibrio fiscal “hasta las últimas consecuencias” y remarcó: “no voy a bajar un impuesto para después tener que subirlo como ha sucedido en gobiernos anteriores”, en lo que fue una clara alusión a la gestión de Mauricio Macri.

Según explicó el mandatario, el cronograma completo será informado por el Ministerio de Economía en los próximos días.

“Los impuestos son un robo”: la crítica de Milei al sistema tributario

Como ya ha hecho en otras ocasiones, Milei cargó contra el sistema tributario al afirmar que “los impuestos son un robo“. En esa línea, el presidente manifestó que su misión es “achicar el Estado para bajar impuestos, que se agrande el mercado para que tengamos más libertad y, por ende, más prosperidad”.

“Las retenciones son la cara más visible, pero son una de las miles de cabezas de este monstruo estatal que les tiraron encima durante el último siglo”, expresó Milei sobre las políticas que históricamente el Estado argentino ha tenido hacia el sector agropecuario. De acuerdo a sus palabras, dichas medidas son “un crimen económico por donde se lo mire”.