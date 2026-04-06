Javier Milei, a fondo: “apoyo total” a Estados Unidos e Israel, críticas al gobierno español y su postura sobre la eutanasia

Cuando Javier Milei habla, no pasa desapercibido. Para bien o para mal. En una entrevista a un medio español El Debate, el Presidente reafirmó su posicionamiento geopolítico. En ese marco, como era de esperarse, apoyó las acciones de Estados Unidos e Israel en el conflicto bélico en Medio Oriente y cargó contra el gobierno del español Pedro Sánchez. Además, opinó sobre la eutanasia.

Javier Milei y su apoyo a Estados Unidos e Israel

Sobre la guerra que sacude Medio Oriente hace más de un mes, Milei sentenció: “Apoyo total y absolutamente el accionar de Estados Unidos e Israel”. Según el Presidente, el conflicto se trata de una disputa de valores y afirmó que “Israel es un Estado que acepta convivir con otros estados. Irán no acepta convivir con Israel. Lo quiere exterminar”.

En esa línea, Milei sostuvo que Israel es “el bastión de Occidente” y trazó un llamativo vínculo: “Si usted le pega a Israel, le está pegando a los valores judeocristianos y de ahí le pega al capitalismo“. Cabe destacar que estas declaraciones se dan e un marco en el que las relaciones entre Argentina e Irán no atraviesan el mejor momento, sobre todo luego de que el Gobierno argentino declarara “organización terrorista” a la Guardia Revolucionaria iraní y expulsara a un representante diplomático del país.

Críticas a Pedro Sánchez: “Deplorable”

En otro tramo de la entrevista, Milei cargó contra el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. “Si España no estuviera en la Unión Europea, Sánchez la habría destruido”, sentenció el libertario, quien además aseguró que el país ibérico está a las puertas “de la inmundicia del socialismo del siglo XXI“.

En ese sentido, Milei aseguró que muchos argentinos están retornando al país “espantados” porque “están viendo la foto del kirchnerismo“.

Fiel a su estilo, el presidente argentino fue más allá y, con un duro calificativo, arremetió contra Sánchez: “¿Tiene alguna palabra peor que deplorable?“.

Milei, en contra de la eutanasia

Tal como ha hecho en otras ocasiones, el Presidente se posicionó en la vereda opuesta a aquellos que se muestran a favor de la eutanasia y del aborto. En ese sentido, Milei argumentó que para él “la vida es un regalo que debemos honrar. Si usted me pregunta, yo estoy en contra de la eutanasia“. En esa línea, también consideró que “drogarse es una suerte de eutanasia en cuotas”.

Sin embargo, pese a su postura, matizó: “Pero mientras lo que hace no dañe a otros, yo no me meto en la vida de las personas. La decisión final es suya“.

En cuanto al aborto, fue más categórico: “Para mí es un asesinato agravado por el vínculo“. El mandatario libertario argumentó que la vida “es un valor supremo“, por lo que “no puede estar sujeta a la decisión de terceros”.