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Javier Mascherano renunció como DT de Inter Miami

El entrenador anunció su salida de Las Garzas aludiendo situaciones personales. El Club lo despidió en redes sociales.

Javier Mascherano renunció como entrenador de Inter Miami. Después de ser campeón de la MLS el año pasado, una eliminación temprana en Concachampions puso incertidumbre en su futuro. Y ahora, sorpresivamente, decidió renunciar.

Mascherano, anunció hoy su decisión de dimitir como técnico del club por motivos personales.

“Quiero que todos sepan que, por motivos personales he decidido poner fin a mi etapa como entrenador del Inter Miami CF”, anunció Mascherano en palabras recogidas por el portal oficial del club de la Florida.

“En primer lugar, quisiera agradecer al Club la confianza que depositaron en mí, a todos los empleados que forman parte de la organización por el esfuerzo colectivo, pero especialmente a los jugadores, que hicieron posible que viviéramos momentos inolvidables”, sumó el exfutbolista.

“Siempre llevaré conmigo el recuerdo de nuestra primera estrella, y donde esté, seguiré deseándole al Club todo lo mejor en el futuro. No me cabe duda de que el Club seguirá cosechando éxitos. Les envío un fuerte abrazo a todos y gracias por todo”.

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