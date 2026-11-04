Janina Ortiz, en la puerta de salida: Diputados vota su expulsión tras ser condenada por corrupción

La Cámara de Diputados de Mendoza tratará este miércoles la expulsión de Janina Ortiz, quien el pasado 20 de octubre fue condenada por peculado junto a su esposo, el exintendente de Las Heras Daniel Orozco. La sesión comenzará a las 12 y, si se aprueba el dictamen, la banca quedará vacante para que la Junta Electoral convoque a su reemplazante.

La comisión de Derechos y Garantías había dado el primer paso el lunes, cuando aprobó por unanimidad el despacho que propone excluir a Ortiz de la Cámara Baja. La legisladora no ejerció su derecho a defensa ante sus pares, por lo que el expediente quedó en condiciones de ser tratado en el recinto.

El planteo de remoción se apoya en las facultades previstas en el artículo 91 de la Constitución provincial y en la presunta pérdida de las condiciones de idoneidad y elegibilidad establecidas en el artículo 65. De este modo, la votación estará a cargo de los 47 integrantes restantes de Diputados.

Cabe recordar que Ortiz había asumido su banca en diciembre de 2023, pero estaba suspendida desde marzo de 2024, en el marco de las investigaciones judiciales que tenía en su contra. Esa situación se mantuvo hasta ahora, cuando la condena penal abrió el camino para que la Legislatura defina su continuidad como diputada.

El 20 de octubre, Ortiz y Orozco fueron condenados en un juicio abreviado a tres años de prisión en suspenso y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Ambos reconocieron su responsabilidad en el delito de peculado por el desvío de al menos $35,5 millones durante sus respectivas gestiones en la Municipalidad de Las Heras.

Quién ocuparía la banca de Ortiz

El dictamen que se debatirá este miércoles también propone declarar vacante la banca y notificar de inmediato a la Junta Electoral de Mendoza para que convoque a quien corresponda como reemplazante.

De acuerdo con el orden de la lista de La Unión Mendocina que compitió en las elecciones provinciales de 2023, el lugar le corresponde a Belén Castillo, dirigente del PRO.

Castillo es abogada penalista y cuenta con antecedentes de trabajo como asesora en la Legislatura provincial y en el Congreso de la Nación, donde se desempeñó junto al diputado nacional Álvaro Martínez.

Ortiz reclama el pago de 31 sueldos

Con el avance de la causa judicial, Ortiz fue suspendida en la Legislatura. A partir de ese momento, dejó de percibir sus ingresos como legisladora, situación que derivó en que haya presentado un reclamo por el cobro del importe acumulado de ese periodo.

En concreto, la exdiputada exige el pago de 31 salarios correspondientes al período comprendido entre abril de 2024 y el 20 de octubre de 2026. Para sostener ese pedido, presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, en la que cuestionó la suspensión del pago de sus dietas.

De este modo, la causa todavía está en trámite y deberá ser resuelta por los siete ministros del máximo tribunal provincial.