La secretaria de Gobierno de Las Heras, Janina Ortiz, declaró en la mañana de este miércoles en el Polo Judicial en la causa donde se investiga la agresión de la que fue víctima el pasado 20 de junio cerca de su domicilio.

Entre lágrimas, la funcionaria de Las Heras manifestó sus impresiones acerca de la situación que se vive en Las Heras desde que su pareja, el intendente Daniel Orozco, tomó la decisión de abandonar Cambia Mendoza para convertirse en candidato a vicegobernador por La Unión Mendocina.

“Emocionalmente estoy muy mal. Hay tantos hechos para investigar, está claro que hay un interés en Las Heras, hablan de ´Lasherasgate´ y no vemos el ´Mendozagate´ con la cantidad de denuncias a nivel provincial que hay de los municipios y en el gobierno”, señaló Ortiz.

Además, la lasherina se mostró ofuscada con un medio que publicó una imagen de su casa y la dirección “violando” su intimidad.

“Si ese día yo iba sola con mi hija, qué hubiera pasado. No vivo en un barrio privado, no tengo custodia. Me quieren demonizar, hace meses que vienen con la secretaria de Gobierno, la mujer de, un montón de falsedades que han dicho, dejen de meterse en mi vida privada”, insistió la funcionaria municipal.

Además, aprovechó para acusar a sus rivales de Cambia Mendoza de las situaciones que se fueron dando en el municipio.

“Se metieron con el pago de los sueldos de la familia municipal, se metieron con los vecinos, cruzaron una línea que no debían. A la gente no le importa si Orozco se fue de Cambia Mendoza, la gente quiere llegar a fin de mes”; añadió.

Por otra parte, Ortiz denunció que viene sufriendo amenazas desde enero, pero que lamentablemente las “naturalizó”.

«Se ha hecho una campaña de odio en mi contra, de hostigamiento y de demonización, manifestó.

«Me da miedo la impunidad, el clima de violencia que se está dando. No solo por parte de la política, sino también por parte de los medios», concluyó antes de ingresar a declarar.