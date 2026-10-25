Jane Austen vuelve al cine con una nueva adaptación de “Sensatez y sentimiento”

Más de dos siglos después de la publicación de la novela original, Jane Austen vuelve a la pantalla grande con una nueva versión de “Sensatez y sentimiento”, una de sus obras más reconocidas. La adaptación está dirigida por Georgia Oakley y cuenta con Daisy Edgar-Jones y Esmé Creed-Miles en los papeles principales. El estreno en los cines argentinos está previsto para el 29 de octubre de 2026.

Publicada en 1811 bajo el seudónimo “por una dama”, la novela sigue la vida de Elinor y Marianne Dashwood, dos hermanas que deben enfrentar un cambio radical después de la muerte de su padre. Junto con su madre y su hermana menor, se ven obligadas a abandonar Norland Park, la propiedad familiar que queda en manos de John Dashwood, hijo del primer matrimonio de su padre.

La familia se instala entonces en una vivienda más modesta en Devon, donde las protagonistas deben adaptarse a una realidad marcada por las limitaciones económicas y las exigencias sociales de la época. En ese contexto, el matrimonio aparece como una de las pocas alternativas para alcanzar estabilidad, especialmente para las mujeres que no cuentan con una herencia propia.

Además de las dos protagonistas, la película reúne a un elenco integrado por Caitríona Balfe, quien interpreta a la señora Dashwood; George MacKay, en el papel de Edward Ferrars; y Frank Dillane, como John Willoughby. También participan Herbert Nordrum como el coronel Brandon, Fiona Shaw como la señora Jennings y Bodhi Rae Breathnach como Margaret, la hermana menor de las Dashwood.