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James Rodríguez estrenará en Netflix una serie documental antes del Mundial 2026

La producción mostrará momentos inéditos de la vida y carrera del futbolista colombiano y llegará a la plataforma pocos días antes de la Copa del Mundo.

Netflix confirmó el lanzamiento de James, la nueva serie documental centrada en la vida de James Rodríguez. La producción se estrenará el 21 de mayo de 2026 y buscará mostrar el costado más íntimo y desconocido del capitán de la selección colombiana, justo en la previa del Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

La docuserie estará compuesta por tres episodios y recorrerá distintos momentos de la carrera del mediocampista: desde sus inicios en Envigado hasta su explosión internacional en el Mundial de Brasil 2014, torneo en el que se consagró goleador y alcanzó reconocimiento global. También abordará su paso por clubes como el Real Madrid, Bayern Munich y Everton.

La producción fue dirigida por Simón Brand y contará con testimonios de futbolistas, entrenadores y personas cercanas al jugador. Entre los nombres que aparecen figuran Radamel Falcao García, Luis Díaz, Sergio Ramos y Carlo Ancelotti, además de imágenes familiares y archivos inéditos.

Según adelantó la plataforma, el documental mostrará tanto los momentos más exitosos de su carrera como las críticas, lesiones, presiones mediáticas y decisiones deportivas que marcaron sus últimos años en el fútbol internacional.

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