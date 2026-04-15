Jaliff y la Suprema Corte: los temas clave de la primera reunión tras su asunción en Justicia

Apenas 48 horas después de su asunción como subsecretario de Justicia, Juan Carlos Jaliff se reunirá este miércoles con los siete ministros de la Suprema Corte y el Procurador General, Alejandro Gullé, en un encuentro que, si bien tiene formas protocolares, marca el inicio de una nueva etapa política en Mendoza.

La llegada de Jaliff al gabinete de Alfredo Cornejo no fue casual. Su designación se dio bajo la urgencia de cubrir la vacante dejada por Marcelo D´Agostino, pero sobre todo, con la misión de restablecer puentes dañados entre el Poder Ejecutivo y el Judicial.

A diferencia de otros funcionarios, Jaliff no necesita presentaciones. Con 75 años y una trayectoria que incluye la vicegobernación y años en la Legislatura, conoce a cada integrante del máximo tribunal —sean radicales, peronistas o independientes— desde hace décadas.

Esa confianza mutua es la moneda de cambio que el Gobierno busca explotar para destrabar temas que llevan meses en el “freezer”. Entre las deudas pendientes que sobrevolarán la reunión, aparecen:

El Consejo de la Magistratura: La Corte mantiene vacantes la presidencia y vicepresidencia del organismo hace más de un año, un tema clave para la designación de nuevos jueces.

La crisis en la Justicia de Familia: Es la prioridad declarada de Jaliff. En un contexto de alta conflictividad social, el fuero que atiende cuotas alimentarias y regímenes de visita está desbordado. El flamante subsecretario cree que las herramientas actuales son insuficientes y buscará consensuar reformas operativas urgentes.

La presencia de Jaliff en el Salón de Acuerdos simboliza un cambio de estilo. Tras la salida de D´Agostino en medio de ruidos judiciales, el gobernador optó por un peso pesado de la negociación legislativa. Jaliff fue, durante años, el arquitecto de las leyes que reformaron los códigos procesales de la provincia; ahora, le toca velar por su implementación desde el otro lado del mostrador.

Se espera que, tras el cónclave, queden claras las nuevas reglas de juego para el Consejo de la Magistratura, donde el Ejecutivo debe decidir quiénes serán sus representantes titulares y suplentes para completar el equipo junto a Mercedes Rus.