El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro permanece internado en terapia intensiva en el hospital DF Star de Brasilia, luego de haber sido ingresado el viernes por una obstrucción intestinal. Aunque presentó una mejoría en las últimas horas, los médicos detectaron una neumonía broncoaspirativa bilateral, por lo que por ahora no hay una fecha prevista para su salida del centro médico.

El diagnóstico de neumonía se conoció este lunes, después de que Bolsonaro presentara durante la tarde del domingo escalofríos, dolores abdominales y vómitos. Los estudios realizados por el equipo médico confirmaron la infección pulmonar, aunque los profesionales aclararon que es menos grave que la que había sufrido durante una internación anterior, en marzo.

Pese a esta complicación, los médicos señalaron que el cuadro intestinal evolucionó favorablemente. Luego de realizarle una endoscopia y retirar acumulaciones de material fibroso del estómago y el intestino delgado, el exmandatario mostró una mejoría en la distensión abdominal y los dolores. A partir de esa evolución, el equipo descartó por el momento una nueva intervención quirúrgica y optó por continuar con un tratamiento clínico.

Cambio en el tratamiento

El cardiólogo Brasil Caiado explicó que la neumonía broncoaspirativa bilateral fue detectada luego de que Bolsonaro sufriera un episodio de vómitos, acompañado por una caída en la saturación de oxígeno. Los médicos decidieron realizarle nuevos estudios de urgencia ante la aparición de escalofríos y el empeoramiento de las molestias.

La neumonía broncoaspirativa se produce cuando contenido del estómago ingresa en las vías respiratorias y provoca una inflamación o infección pulmonar. Según precisaron los profesionales, el cuadro actual es de menor intensidad que el que había presentado el expresidente durante su internación de marzo.

En cuanto al tratamiento, Bolsonaro recibe antibióticos por vía intravenosa, en un esquema estimado de entre siete y diez días. También permanece bajo seguimiento en terapia intensiva y realiza fisioterapia respiratoria y motora. Los médicos indicaron que tuvo una buena respuesta inicial a la medicación, aunque necesita un aporte reducido de oxígeno.