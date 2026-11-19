En el marco de una política sostenida de fortalecimiento de la educación superior y el desarrollo regional, el intendente Alejandro Morillas firmó un convenio específico de colaboración con la Fundación Instituto Tecnológico Universitario (FITU) y el Instituto Tecnológico Universitario (ITU) de la Universidad Nacional de Cuyo.

El acuerdo, firmado junto al director general del ITU, Guillermo Cruz, establece la apertura de dos cohortes de la Tecnicatura Universitaria en Marketing, que se dictará en San Carlos bajo una modalidad híbrida, combinando instancias presenciales y clases virtuales a través del campus institucional del ITU.

Esta propuesta busca ampliar las oportunidades de formación para jóvenes y adultos del departamento y de la región, facilitando el acceso a estudios universitarios sin la necesidad de trasladarse. El inicio del cursado de la primera cohorte está previsto para agosto de 2027.

Con esta iniciativa, la Municipalidad de San Carlos continúa generando oportunidades de formación pública y de calidad, acercando la educación superior a la comunidad y promoviendo herramientas para el desarrollo personal, profesional y productivo de los sancarlinos.