Irrigación: el Senado avaló al nuevo consejero del Atuel

En el marco de la Sesión de Acuerdo, el Senado provincial ratificó la designación de Leonardo Viñolo como Consejero del Río Atuel dentro del Departamento General de Irrigación. La postulación fue aprobada por unanimidad mediante voto secreto, consolidando su nombramiento en el organismo.

Al inicio del tratamiento, el secretario Legislativo, Lucas Faure, dio lectura al despacho emitido por la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, en el que se dejó constancia de que el candidato no presenta impedimentos para ejercer el cargo. El alvearense llega al cargo para reemplazar a Gustavo Villegas, quien renunció luego de dar positivo a un control de alcoholemia.

A continuación, el presidente de dicha comisión, Walther Marcolini, detalló el proceso de evaluación que derivó en el aval legislativo. Según explicó, la postulación cumplió con todas las instancias previstas, incluida la Audiencia Pública realizada semanas atrás como parte del procedimiento institucional.

Durante esa audiencia, no se registraron impugnaciones y se destacó un amplio respaldo ciudadano, con más de 1.400 adhesiones al candidato. Este acompañamiento fue valorado positivamente por los senadores al momento de emitir su voto en el recinto.

En ese contexto, Viñolo agradeció al Gobernador por la confianza depositada en su designación y puso en valor su trayectoria en la Dirección Provincial de Vialidad, donde se desempeñó durante seis años. Según señaló, esa experiencia le permitió mantener un vínculo directo con sectores productivos clave, como el agrícola, turístico y ganadero.

Asimismo, el flamante consejero remarcó la importancia estratégica del recurso hídrico para la provincia y planteó como eje de su gestión garantizar una administración eficiente. En esa línea, sostuvo que el principal desafío será asegurar tanto el consumo humano como el riego, al tiempo que se avanza en la mejora continua del servicio en las zonas productivas.