Irregularidades: los ex funcionarios de Las Heras que tendrán que devolver más de $80 millones

El ex intendente de Las Heras, Daniel Orozco, junto con la ex secretaria de Gobierno Janina Ortiz y otros ex funcionarios, fueron multados por el Tribunal de Cuentas debido a que el organismo encontró deficiencias en la gestión de fondos del municipio.

Se trata del fallo Nº 18.025 del Tribunal de Cuentas examinó la rendición de cuentas de la Municipalidad de Las Heras correspondiente al año 2022.

Los más afectados fueron el ex subsecretario de Políticas Sociales, Osvaldo Oyhenart, y la esposa de Orozco, Ortiz. Según la resolución del Tribunal, deberán pagar conjuntamente la suma de $59.231.278 y $1.932.142 en un plazo de 30 días, siendo estos montos destinados a la Tesorería de la Municipalidad de Las Heras.

Además, el Tribunal dictaminó que el ex intendente Orozco deberá abonar $700.000, mientras que Ortiz enfrenta una multa adicional de $1.600.000.

Otros ex funcionarios mencionados en la resolución incluyen a Oyhenart con una multa de $1.500.000, el ex secretario de Hacienda Carlos Nofal con una sanción de $750.000, el ex director de Contaduría Leandro Ariel Tassi con $570.000, el ex subdirector de Contaduría Diego Javier Tolín con $80.000, y la ex directora de Tesorería Patricia María Díaz con una multa de $480.000.

Estas sanciones están fundamentadas la irregularidad en el manejo de fondos, con una cantidad superior a los 60 millones de pesos que, según el Tribunal, se pagaron sin justificación. La sospecha radica en que se utilizaba a las cooperativas para simular una falsa prestación de servicios que debía pagar el municipio. Una de las cooperativas que está bajo la lupa judicial es “Manos a la obra”.

Asimismo, estas sanciones administrativas están relacionadas con investigaciones judiciales sobre presuntos fraudes en la Municipalidad, involucrando el uso de cooperativas de trabajo, especialmente la Cooperativa de Trabajo Manos a la Obra, para simular servicios y obtener pagos municipales. En total, entre multas y cargos, los ex funcionarios de Las Heras enfrentarán un pago superior a los 80 millones de pesos.