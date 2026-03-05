Irregularidades impositivas en AFA: postergaron la indagatoria de Claudio “Chiqui” Tapia

En el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades vinculadas a aportes previsionales e impuestos en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la indagatoria de Claudio Tapia, prevista originalmente para el 5 de marzo, fue postergada para el 12 de marzo. Este cambio tuvo su origen en el cambio de abogado del presidente de la Casa Madre del fútbol argentino.

Cabe resaltar que el martes el juez Diego Amarante había rechazado el pedido de nulidad presentado por la defensa de Tapia, que cuestionaba la citación a indagatoria. El planteo había sido formulado el viernes anterior y buscaba suspender la declaración fijada para esta semana.

La causa que salpica a la dirigencia de la AFA investiga la presunta apropiación indebida de retenciones impositivas y aportes de seguridad social por más de $19.353 millones, correspondientes al período comprendido entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. La investigación se inició a partir de una presentación del organismo recaudador Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP).

Ante este escenario, la Justicia en lo Penal Económico dispuso en un primer momento la prohibición de salida del país para Tapia y el tesorero Pablo Toviggino, medida que posteriormente fue flexibilizada en el caso del titular de la AFA, quien obtuvo autorización para viajar a cuatro meses del Mundial de Estados Unidos.

Tras la prohibición de salida del país, el expediente avanzó cuando el pasado 19 de febrero el juez Amarante citó a declaración indagatoria a Tapia, a Toviggino y a otros dirigentes. Sin embargo, con el cambio de abogados en la defensa, ésta se postergo para el 12 de marzo.