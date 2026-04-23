Irregularidades: el Gobierno ratificó la investigación a diez efectivos

El Gobierno ratificó la continuidad de un proceso administrativo clave que pone la lupa sobre el accionar de diez miembros de la fuerza policial. Mediante un decreto publicado este jueves en el Boletín Oficial, se oficializó el rechazo a un recurso de alzada interpuesto por los efectivos, quienes buscaban frenar las actuaciones de la Inspección General de Seguridad (IGS).

La investigación alcanza a uniformados de diversos rangos, destacándose la presencia de un Comisario General y dos Comisarios. A todos se los investiga por presuntas irregularidades y faltas en el ejercicio de sus cargos.

La defensa de los policías intentó impugnar el avance del sumario alegando una supuesta vulneración al derecho de defensa, bajo el argumento de que se les había limitado la posibilidad de declarar en etapas críticas. No obstante, el dictamen legal fue contundente: el proceso cumplió con todas las garantías constitucionales.

La Asesoría de Gobierno, tras analizar el conflicto jurídico, determinó que:

El sumario garantiza la transparencia del Estado y protege el interés público.

Los efectivos disponen de las instancias necesarias para aportar pruebas y rebatir las acusaciones.

No se detectaron vicios de ilegitimidad en el accionar previo de la IGS.



Con la rúbrica del Gobernador, el decreto confirma la plena vigencia de la Resolución 35/2022 de la Inspección General de Seguridad. De esta forma, el sumario administrativo sigue su curso para determinar el grado de responsabilidad de cada involucrado y aplicar, de ser necesario, las sanciones correspondientes.

Los diez policías ya han sido notificados de que la instancia administrativa ha finalizado. A partir de ahora, la única alternativa que les queda para cuestionar la medida es recurrir a la Justicia mediante una acción procesal administrativa, para lo cual cuentan con un plazo de treinta días.