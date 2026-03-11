Irán se bajó del Mundial 2026 por la guerra en Medio Oriente y el asesinato de su líder

En las últimas horas y en medio de una escalada militar contra Estados Unidos e Israel, el país persa anunció que no participarán del Mundial 2026 que se llevará a cabo en Norteamérica. Esto debido a que aseguran que no están dadas las condiciones de seguridad.

“Dado que este gobierno corrupto ha asesinado a nuestro líder (Alí Jamenei), no hay condiciones de que podamos participar”, aseguró Ahmad Doyanmali en diálogo con la Agencia Alemana de Prensa. A lo que sumó: “Se nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses y varios miles de nuestros ciudadanos han sido asesinados. Por lo tanto, no tenemos ninguna posibilidad de competir de esta manera”.

Noticia que sorprendió al mundo del fútbol; porque si bien era algo que se veía venir, nadie esperaba que terminara siendo una realidad. Siendo así que ahora se deberá definir quién se queda con el cupo que Irán liberó en el grupo G.

Por lo que se puede prever, esta plaza sería otorgada nuevamente a Asia, quienes tienen un total de 8,5. Lo que haría que la Selección de Irak clasifique directamente sin tener que jugar la final del repechaje internacional para la que tenía fecha el 31 de marzo contra Bolivia o Surinam.

Aunque este cambio también provocaría la variación dentro de los repechajes, debido a que ese medio cupo debe ser ocupado por alguna nación del continente asiático y la que saldría beneficiada en ese caso sería la Selección de Emiratos Árabes Unidos. Ocupando el puesto directamente en una de las finales de la ronda de repesca, esto porque dentro del Ranking FIFA está en el N°67 y es la segunda mejor clasificada de las participantes (Jamaica 70 y Bolivia está 76).

Si esto no se diera así, la otra opción que tiene la FIFA es que Bolivia y Surinam definan directamente quien accede al Mundial 2026. Es decir, que aquello que era semifinal se convierta en la final del repechaje para definir uno de los cupos.

Pase lo que pase, ahora Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto deberán esperar para saber quien será el seleccionado que complete el grupo G.