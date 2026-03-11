Irán no jurará el Mundial: ¿qué Selección la reemplazará?

El Ministro de Deportes de Irán, Ahman Donyamali, confirmó que su Selección no estará en la próxima edición del Mundial, luego de que Donald Trump asegurara que su presencia estaba garantizada.

Irán tenía que jugar sus tres partidos de Fase de Grupos en Estados Unidos y formaba parte del Grupo G, con Bélgica, Nueva Zelanda y Egipto.

Después del anuncio, y a casi tres meses del inicio del evento, se abre la posibilidad para que otra Selección se sume al torneo.

El cupo disponible debe otorgarse a Asia, y de esta manera el lugar correpondería de manera directa a Irak, que hoy forma parte del repechaje -que iba a jugarlo contra el ganador de Bolivia vs. Surinam-.

En caso de confirmarse este ascenso, la repesca quedaría para Emiratos Arabes Unidos -que había perdido esa posibilidad ante Irak-.

El apartado 6.7 del reglamento especifica que “si una federación participante se retirara o quedara excluida del Mundial, la FIFA decidirá a su entera discreción al respecto y emprenderá las acciones que considere necesarias. La FIFA podrá decidir, en particular, sustituir dicha federación por otra”.

La multa para Irán

Abandonar su presencia en la Copa significará que la Federación iraní reembolse todos los fondos que habia recibido por parte de la FIFA para prepararse para la cita mundialista.

La devolución de ese dinero supera los 10.000.000 de dólares, además de una sanción de 250.000 francos suizos -320.000 dólares-. No se descarta que haya, a futuro, otras medidas disciplinarias