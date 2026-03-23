Irán niega negociaciones con EE.UU. mientras Trump habla de acuerdos clave

La tensión en Medio Oriente sumó este lunes un nuevo capítulo de alta volatilidad política y militar, luego de que Irán desmintiera de forma tajante al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y negara la existencia de negociaciones productivas entre ambos países. La respuesta iraní llegó pocas horas después de que el mandatario asegurara públicamente que hubo avances en conversaciones bilaterales para poner fin a las hostilidades.

De acuerdo con medios iraníes y fuentes de seguridad, Teherán rechazó cualquier tipo de contacto, tanto directo como indirecto, con Washington, en un contexto marcado por la escalada bélica en la región y las amenazas cruzadas. La desmentida se produce luego de que Trump afirmara en su red social Truth Social que ambas naciones mantuvieron “conversaciones muy buenas y productivas” durante los últimos días, lo que abría la puerta a una posible desescalada.

Sin embargo, desde Irán la postura fue contundente: no solo negaron las negociaciones, sino que remarcaron que el país continuará con su estrategia de defensa militar hasta alcanzar un nivel de disuasión suficiente frente a lo que consideran agresiones externas. La versión fue respaldada por agencias semioficiales como Fars y Tasnim, que citaron a altos funcionarios de seguridad.

En paralelo, trascendió que Donald Trump habría decidido postergar un ataque contra infraestructura clave iraní, incluyendo centrales eléctricas, tras evaluar posibles represalias. Según estas fuentes, la decisión se habría tomado luego de que Irán advirtiera sobre la posibilidad de atacar instalaciones energéticas en toda la región de Asia Occidental, lo que elevó el riesgo de un conflicto de mayor escala.

Además del factor militar, los informes señalaron que la presión sobre los mercados financieros internacionales y las amenazas sobre bonos en Estados Unidos y países occidentales influyeron en el cambio de postura de la Casa Blanca. Este escenario habría contribuido a que el gobierno estadounidense evitara, al menos por ahora, una ofensiva directa contra objetivos estratégicos iraníes.

En este contexto, uno de los puntos más sensibles del conflicto es el control del Estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio mundial de petróleo. Trump aseguró que el estrecho estará “abierto muy pronto” y planteó la posibilidad de un control conjunto entre Estados Unidos e Irán, una propuesta que generó incertidumbre tanto a nivel político como económico.

“Será controlado conjuntamente”, afirmó el mandatario, en una declaración que también incluyó referencias ambiguas al liderazgo iraní. Incluso mencionó la posibilidad de un cambio de régimen en el país persa, al sostener que los ataques iniciales del conflicto habrían debilitado significativamente a la cúpula gobernante.

En esa línea, Trump aseguró que Estados Unidos mantiene contactos con una “persona clave” dentro del régimen iraní, aunque evitó revelar su identidad. Según explicó, no se trataría del actual líder supremo, pero sí de una figura con alto nivel de influencia y respeto interno, lo que, a su entender, podría facilitar una eventual salida negociada al conflicto.

El presidente también indicó que enviados especiales como Steve Witkoff y Jared Kushner participaron en estas supuestas conversaciones, aunque sin brindar detalles concretos sobre los avances o canales diplomáticos utilizados.

Mientras tanto, desde el gobierno iraní, el ministro de Asuntos Exteriores, Seyed Abbas Araghchi, mantuvo una comunicación telefónica con su par turco, Hakan Fidan, para analizar la situación regional. Durante el intercambio, el funcionario iraní denunció ataques contra infraestructura civil, incluyendo escuelas, hospitales y zonas residenciales.

Araghchi calificó estos hechos como “crímenes perpetrados por los agresores” y reafirmó la decisión de Irán de defender su soberanía nacional e integridad territorial “de manera decisiva”. Estas declaraciones refuerzan la postura de confrontación adoptada por Teherán y alejan, al menos en el corto plazo, la posibilidad de una solución diplomática.

El contraste entre ambas versiones deja en evidencia la falta de coincidencias sobre el estado real de las relaciones entre Estados Unidos e Irán, en un momento crítico para la estabilidad global. Mientras Trump insiste en la existencia de avances y en la posibilidad de acuerdos, desde Teherán niegan cualquier canal de diálogo y se preparan para sostener el conflicto si es necesario.

Con el foco puesto en el Estrecho de Ormuz, los mercados internacionales y el equilibrio geopolítico, la evolución de este enfrentamiento sigue siendo incierta. Por ahora, las declaraciones cruzadas reflejan más una estrategia de posicionamiento que un camino claro hacia la paz.