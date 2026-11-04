IPV: quiénes podrán escriturar viviendas y cómo se podrán recalcular las deudas

La Ley 9.738 establece un régimen para regularizar la titularidad de viviendas otorgadas o financiadas por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) que todavía permanecen inscriptas a nombre del organismo. La medida contempla tanto a quienes adquirieron una propiedad mediante una transferencia del adjudicatario original como a quienes la ocupan sin contar con un título que respalde esa situación. En ambos casos, los interesados deberán cumplir condiciones específicas y atravesar un procedimiento administrativo para acceder a la escrituración.

Para quienes compraron la vivienda mediante un boleto de compraventa, una cesión de derechos, una permuta u otro instrumento, se exige acreditar al menos un año de posesión pública, pacífica y continua, además de cumplir los requisitos generales de adjudicación. También deberán demostrar que el crédito está al día o que cuentan con un plan de pago por las cuotas pendientes. En cambio, quienes ocupan una casa sin un documento de transferencia deberán acreditar un mínimo de tres años de posesión y someterse al procedimiento que establezca el IPV. Esta segunda alternativa contempla determinadas exclusiones, como los casos con denuncias de usurpación o procesos judiciales de desalojo en curso.

Entre las condiciones generales para acceder al régimen se encuentran no ser propietario de otro inmueble —salvo excepciones que deberá evaluar el organismo—, no haber transferido propiedades durante el último año, acreditar cinco años de residencia legal en Mendoza, contar con DNI argentino y demostrar capacidad de pago. Además, los solicitantes no deberán haber recibido anteriormente viviendas o créditos habitacionales del IPV ni de otras instituciones crediticias nacionales o provinciales. La normativa también establece una tasa administrativa que no podrá superar el 4% de un salario mínimo, vital y móvil. Si se aprueba el cambio de titularidad, el nuevo beneficiario deberá hacerse cargo de las cuotas pendientes; si se trata de una adjudicación a un ocupante sin título, el instituto establecerá un nuevo crédito y descontará los pagos que esa persona pueda acreditar haber realizado sobre el financiamiento original.

Por otra parte, la ley habilita al Directorio del IPV a readecuar los saldos de determinados créditos, especialmente para quienes busquen realizar adelantos de capital o cancelar la deuda por completo. Para establecer el capital adeudado, podrá tomar como referencia el valor del crédito o el costo de reposición de la vivienda, aplicando el menor de los valores según corresponda. Sin embargo, la norma no dispone descuentos automáticos ni establece una reducción general de las deudas. La escrituración se realizará bajo las condiciones del Programa Mi Escritura, previsto en la Ley 9.632, y el Directorio del organismo tendrá un plazo de 90 días corridos para reglamentar la nueva normativa.