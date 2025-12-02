Invitan a ser parte de la edición 2025 del Concurso de Vidrieras “Tupungato Brilla en Navidad”

La propuesta está dirigida a locales con registro municipal y con frente comercial. Quienes se registren con sus vidrieras deberán esperar el veredicto de vecinas y vecinos que serán los responsables de elegir sus locales favoritos y aquellos 3 comercios que alcancen la mayoría de los votos recibirán como premio dinero en efectivo.
Las 3 vidrieras más votadas recibirán:
Primer Puesto: $1.000.000
Segundo Puesto: $700.000
Tercer Puesto: $500.000
Requisitos para participar
Comercios
-Tener domicilio en Tupungato
-Poseer registro municipal
– Tasas Municipales regularizadas
Titular
-Ser mayor de 18 años
-Estar inscripto como monotributista, autónomo, micro, pequeña o mediana empresa.
Quedan excluidos del concurso los comercios que no posean frente comercial y no cuenten con registro municipal, así como las grandes empresas.
Concurso «Tupungato Brilla en Navidad»
Procedimiento
- Completar el Formulario de Inscripción habilitado del martes 2 al lunes 8 de diciembre.
- Personal de la Dirección de Desarrollo Económico verificará qué comercios cumplen con los requisitos solicitados e informará quiénes están habilitados para concursar.
- Hasta las 13h del 9 de diciembre tienen tiempo de dejar preparadas las vidrieras.
- 9 y 10 de diciembre a partir de las 20h el equipo de la Dirección de Comunicación y Prensa tomará fotografías de las vidrieras participantes.
- Luego se cargarán en la web oficial todas las fotografías con el nombre de cada comercio.
- Del viernes 12 al jueves 18 de diciembre se abrirá la votación al público mediante un link que próximamente será compartido a través de las redes oficiales de la Municipalidad, cada votante solo podrá elegir una vidriera.
- El viernes 19 de diciembre la Dirección de Desarrollo Económico se comunicará telefónicamente con los ganadores para notificarles el resultado del concurso.
- El sábado 20 de diciembre en el marco del Paseo Peatonal Tupungato en Av. Belgrano se realizará la entrega simbólica de los premios.
Bases y Condiciones
Las Bases y Condiciones se encuentran disponibles dentro del formulario web o pueden también ser solicitadas al teléfono de la Dirección de Desarrollo Económico 2622 578257
Más información
Quienes requieran más detalle o quieran despejar dudas pueden acercarse a la oficina ubicada en el Anexo Municipal (calle Beltrán 43) con atención de lunes a viernes de 8 a 14h.