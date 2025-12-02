Invitan a ser parte de la edición 2025 del Concurso de Vidrieras “Tupungato Brilla en Navidad”

La propuesta está dirigida a locales con registro municipal y con frente comercial. Quienes se registren con sus vidrieras deberán esperar el veredicto de vecinas y vecinos que serán los responsables de elegir sus locales favoritos y aquellos 3 comercios que alcancen la mayoría de los votos recibirán como premio dinero en efectivo.

Las 3 vidrieras más votadas recibirán:

Primer Puesto: $1.000.000

Segundo Puesto: $700.000

Tercer Puesto: $500.000

Requisitos para participar

Comercios

-Tener domicilio en Tupungato

-Poseer registro municipal

– Tasas Municipales regularizadas

Titular

-Ser mayor de 18 años

-Estar inscripto como monotributista, autónomo, micro, pequeña o mediana empresa.

Quedan excluidos del concurso los comercios que no posean frente comercial y no cuenten con registro municipal, así como las grandes empresas.

Concurso «Tupungato Brilla en Navidad»

Procedimiento

Completar el Formulario de Inscripción habilitado del martes 2 al lunes 8 de diciembre. Personal de la Dirección de Desarrollo Económico verificará qué comercios cumplen con los requisitos solicitados e informará quiénes están habilitados para concursar. Hasta las 13h del 9 de diciembre tienen tiempo de dejar preparadas las vidrieras. 9 y 10 de diciembre a partir de las 20h el equipo de la Dirección de Comunicación y Prensa tomará fotografías de las vidrieras participantes. Luego se cargarán en la web oficial todas las fotografías con el nombre de cada comercio. Del viernes 12 al jueves 18 de diciembre se abrirá la votación al público mediante un link que próximamente será compartido a través de las redes oficiales de la Municipalidad, cada votante solo podrá elegir una vidriera. El viernes 19 de diciembre la Dirección de Desarrollo Económico se comunicará telefónicamente con los ganadores para notificarles el resultado del concurso. El sábado 20 de diciembre en el marco del Paseo Peatonal Tupungato en Av. Belgrano se realizará la entrega simbólica de los premios.

Bases y Condiciones

Las Bases y Condiciones se encuentran disponibles dentro del formulario web o pueden también ser solicitadas al teléfono de la Dirección de Desarrollo Económico 2622 578257

Más información

Quienes requieran más detalle o quieran despejar dudas pueden acercarse a la oficina ubicada en el Anexo Municipal (calle Beltrán 43) con atención de lunes a viernes de 8 a 14h.