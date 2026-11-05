Investigan si el Gobierno de Milei usó fondos públicos para facilitar la fuga de Flávio Bolsonaro

La Justicia federal puso bajo la lupa al Gobierno de Javier Milei por la salida de Flávio Bolsonaro de Brasil hacia Estados Unidos a través de territorio argentino. La fiscal Paloma Ochoa solicitó formalmente investigar si se utilizaron fondos públicos para facilitar el traslado del dirigente brasileño, quien tenía restricciones judiciales para abandonar su país.

El requerimiento fue presentado ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti, que ya intervenía en las actuaciones preliminares. La fiscal busca establecer si existió algún tipo de colaboración de funcionarios nacionales y si se destinaron recursos estatales para concretar el viaje.

Hasta el momento no hay funcionarios imputados, y la investigación deberá determinar si efectivamente existieron irregularidades.

Qué investiga la Justicia sobre la fuga de Flávio Bolsonaro

La causa se inició a partir de una denuncia presentada por el dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano contra el presidente Milei y otros integrantes del Ejecutivo nacional por presunto encubrimiento.

El pasado 29 de octubre, la jueza Capuchetti ordenó solicitar información a la Dirección Nacional de Migraciones y a la Cancillería para reconstruir los movimientos de Bolsonaro y establecer qué conocimiento tenían las autoridades argentinas sobre las restricciones judiciales que pesaban sobre él.

Entre los aspectos que se investigan aparecen el posible uso de vehículos oficiales, personal estatal, viáticos y otros recursos públicos para asistir al dirigente brasileño durante su paso por Argentina.

La salida de Bolsonaro también motivó denuncias de los diputados nacionales Esteban Paulón y Marcela Pagano. Esta última presentación se tramitó en Puerto Iguazú, Misiones, donde la causa fue desestimada al considerarse que no se había configurado un delito durante el tránsito del dirigente. Ambito+1

Cómo fue la salida de Bolsonaro y qué respondió el Gobierno

El 27 de octubre, Flávio Bolsonaro ingresó a Argentina junto con su esposa y sus dos hijas a través del puente internacional Tancredo Neves, que conecta Brasil con Puerto Iguazú.

Horas después, la familia abordó un avión privado de la empresa Baires Fly que partió hacia Guayaquil, Ecuador, antes de continuar rumbo a Miami, Estados Unidos.

El dirigente brasileño tenía una prohibición de abandonar Brasil dispuesta por el juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero.

Desde el Gobierno argentino rechazaron haber colaborado irregularmente con su salida. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, sostuvo que Bolsonaro presentó documentación válida y que no existían alertas de Interpol que impidieran su ingreso al país.

La nueva intervención de la Fiscalía abre otra instancia judicial para establecer si el Estado argentino tuvo participación en el traslado y, fundamentalmente, si se utilizaron recursos públicos para favorecer al dirigente brasileño.