Investigan la muerte de una interna que fue hallada sin vida en una cárcel de Mendoza

Una interna de 35 años fue hallada sin vida en su celda del complejo penitenciario Almafuerte II, ubicado en Cacheuta. El hecho ocurrió el miércoles 5 de agosto por la tarde, cuando una agente del Servicio Penitenciario se acercó para entregarle la comida y la encontró suspendida con una sábana atada a los barrotes. Personal médico acudió al lugar, pero solo pudo constatar el fallecimiento.

Tras el episodio, la Unidad Fiscal de Homicidios inició las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias de la muerte. De acuerdo con la información oficial, no existen hasta el momento indicios de la participación de terceros y la principal hipótesis es que se trató de un suicidio. La mujer se encontraba alojada en el sector 4 del establecimiento bajo una medida de Resguardo de la Integridad Física (RIF).

La fallecida fue identificada como Karina Daniela González, quien cumplía una condena por hurto simple y tenía previsto recuperar la libertad a fines de septiembre. Según fuentes judiciales, había sido condenada el pasado 22 de junio a cuatro meses de prisión tras ser hallada culpable de sustraer un teléfono celular en la Ciudad de Mendoza.

El caso coincidió con el inicio de una capacitación sobre prevención del suicidio destinada al personal del Servicio Penitenciario, que comenzó ese mismo día y está prevista para unos 1.200 efectivos hasta octubre. La investigación continúa mientras se realizan las pericias de rigor para completar el expediente judicial.