Investigación: ahora piden la detención de un hijo de la docente hallada calcinada en Junín

La investigación por la muerte de Margarita Gutiérrez de Demaldé dio un giro en las últimas horas luego de que la Justicia solicitara la detención de uno de sus hijos, en el marco de la causa que investiga el presunto femicidio ocurrido en Junín.

La medida fue ordenada por los fiscales Carlos Giuliani y Facundo Garnica, quienes avanzan con distintas pericias y pruebas recolectadas tras el hallazgo del cuerpo de la mujer, parcialmente incinerado, en el interior de su vivienda ubicada sobre calle Isaac Estrella, frente al centro de salud departamental.

El hecho salió a la luz durante la mañana del martes, cuando una persona alertó al 911 por una situación extraña en la propiedad: las puertas y ventanas se encontraban abiertas. Al ingresar, efectivos policiales encontraron a Margarita Gutiérrez sin vida y con graves quemaduras en gran parte de su cuerpo.

Desde ese momento se desplegó un amplio operativo en la escena, con intervención de Policía Científica, peritos forenses y personal judicial. En un primer momento, los investigadores manejaron distintas hipótesis, entre ellas un posible femicidio, un robo seguido de muerte o un accidente doméstico.

Sin embargo, con el avance de la investigación, la causa comenzó a enfocarse en el entorno más cercano de la víctima. La Justicia ordenó la detención de uno de los hijos de la mujer, aunque por el momento no trascendieron oficialmente mayores detalles sobre las pruebas incorporadas al expediente.

La causa permanece bajo estricta reserva mientras continúan las pericias para reconstruir qué ocurrió dentro de la vivienda y determinar las circunstancias exactas de la muerte.

Quién era Margarita Gutiérrez

Margarita Gutiérrez de Demaldé era una reconocida vecina de Junín y exdocente del departamento. Se desempeñó durante años como maestra jardinera y su trayectoria educativa fue reconocida oficialmente en 2016, cuando un jardín de infantes de la zona recibió su nombre.

Además, era madre de Ever Demaldé, entrenador de fútbol con pasos por clubes como Godoy Cruz Antonio Tomba, Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors. También integró cuerpos técnicos vinculados al entrenador Marcelo Bielsa.