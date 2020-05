Adolfo Cioffi, Presidente del Grupo Cioffi habló de la inversión en plena cuarentena y de la importancia de decidir invertir en inmuebles. “La construcción se paga en pesos…pero luego se vende en dólares. A lo largo del tiempo siempre hubo alternativas de inversión financieras o de otra índole, pero a la larga siempre la mejor performance en rentabilidad y refugio de valor la logra el ladrillo».

¿Qué obras se están realizando en este momento y con cuales arrancaron a trabajar luego de la cuarentena?

Estamos con la construcción de Torre Leloir aquí en Mendoza casi terminando la obra gruesa ya que se está construyendo el piso 19 del total de 20 pisos , y muy avanzados en el interior ya que hasta el piso 10 tenemos todos los departamentos con yeso, porcellanato, marcos de carpintería, y en este momento colocaremos la cara de aluminio exterior y mobiliario de cocina .

También estamos trabajando en Pinamar en nuestro emprendimiento Northbeach Pueblo de Mar, el 6 de Mayo hemos podido retomar la construcción , antes de la cuarentena estábamos a 60 días de entregar, pero estamos optimistas para la recta final de esta primera etapa de 7 Villas frente al mar y estamos entregando en estos momentos Rond Point en Mar del Plata.

En cuánto a la comercialización, ¿Cómo están haciendo para informar y vender?

El sector comercial de la empresa nunca dejó de trabajar con un sistema online. Estamos atendiendo llamados las 24 hs, y haciendo videollamadas con nuestros clientes, estamos ofreciendo hacer un recorrido virtual por la propiedad. Comunicamos los avances de las obras por las redes sociales.

Debido a la situación actual…¿Tienen nuevas formas de financiación ?

Sabemos que es un momento difícil para todo el mundo, así que hemos adoptado nuevas formas de financiación que vienen a romper con los esquemas con los que veníamos trabajando hasta ahora. Es muy interesante y no se ha visto nunca antes este tipo de operatoria que ofrecemos hoy en el real estate.

Se está hablando mucho en estos momentos de invertir en inmuebles, ¿Por qué considera que es un buen momento?

Ante una emergencia económica, contar con un bien inmueble siempre funcionará como un salvavidas. Ya sea para venderlo, rentarlo o habitarlo hablamos de un activo que ofrece un sinfin de oportunidades para que , ante situaciones de crisis, generen capital o no perderlo.

Una propiedad de acuerdo a su ubicación , terminaciones e infraestructura (que es en lo que nosotros nos destacamos) puede llegar a tener una gran plusvalía, por lo que es una gran inversión.

Un inmueble permite mantener el dinero activo incluso con poco esfuerzo. Es bien sabido que con el tiempo las propiedades crecen en valor, latierra es un recurso finito por lo tanto el tiempo juega a su favor.

Hemos visto en el IG de la empresa, “invertí en pesos, ahorra en dólares”, ¿De qué se trata?

En un momento en que los mercados, las bolsas, bonos, títulos y monedas, son absolutamente volubles y en muchos casos han caido fuertemente generando una gran pérdida de capital en muchísimos inversores. Las propiedades son un bien que siempre permanecen fuertes y valorizados, por lo tanto comprar una propiedad es una forma segura de dolarizarse, es por esto que nosotros hemos puesto una financiación en pesos que te permite dolarizarte a través de una propiedad.

¿Están teniendo problemas en las compras de insumos para las obras?

No. Nosotros hacemos acopio de materiales al empezar la obra con eso nos aseguramos no tener problemas con el tiempo de entrega y además tener el personal trabajando al 100% siempre.

El desarrollo inmobiliario, tiene mucho para aportar, ¿Habrá oportunidades para los inversores?

A mí me ha sorprendido a través del tiempo y no sólo en la actualidad, que mucha gente hace inversiones en todo este tipo de papeles, títulos , plazos fijos , bonos ,etc. que en un porcentaje altísimo, terminan teniendo resultados negativos contra la inflación. No se entiende el por qué no se vuelcan a una inversión segura ,que no solamente es el real estate existen otros activos.. El poder realizar una inversión financiera a un grado de perfección que te permita ganar dinero contra inflación y dólares, requiere algo que es básico… “INFORMACION” .Esta información es generalmente conocida por muy pocos operadores que son en definitiva los que terminan aprovechando estas variables de mercado, llámese dólar, bonos, carry trade, etc. Y que dicha información te la venden en diarios económicos como tu mejor opción, la que en la mayoría de los casos no produce la renta deseada. Inclusive en una moneda fuerte como el dólar la cual no tiene ningún rendimiento .Es bien sabido que hoy los plazos fijos en dólares tienen 0 rentabilidad .En cambio los inmuebles Es tan mínimo ese número de estos operadores, que tienen esa INFORMACION, que hasta me parece hasta ridículo apostar en estas figuras.

Los inmuebles tienen una revalorización en dólares constante, por supuesto siempre tomando en cuenta el mediano y largo plazo, y una renta, (si decidís alquilarla), que si bien no es alta…permite con la revalorización.. lograr que el número final sea MUY bueno. De esto poca gente se da cuenta.

Justamente la financiación NUEVA que tenemos está dirigida a “inversores” y a personas que quieran adquirir una propiedad como vivienda.

¿Qué proyectos están en venta en este momento?

En el momento estamos vendiendo departamentos de 1, 2 , 3 y 4 dormitorios en TORRE LELOIR en Av. Mariano Moreno de Ciudad (Mendoza), Departamentos de 2, 3 y 4 ambientes en Northbeach (Pinamar), y los últimos departamentos en Grand Boulogne que todavía se están comercializando.

Y estamos con el lanzamiento de un nuevo proyecto que pronto saldrá a la prensa. Y con el inicio de una nueva etapa …la villa número 8 en Northbeach frente al mar en Pinamar!

¿QuÉ consejos nos darías al momento de elegir comprar una propiedad tanto como inversión o para su uso?:

Hay aspectos clave que tienen que tener en cuenta: