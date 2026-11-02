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Inversiones en salud: qué nuevos equipamientos recibió el hospital Scaravelli de Tunuyán

Entre 2025 y 2026, casi $800 millones volvieron al hospital a través del Reforsal para ampliar su capacidad de atención en el Valle de Uco.

Durante el último tiempo, a través de fondos del Ente de Recuperación de Fondos para el Fortalecimiento del Sistema de Salud de Mendoza (REFORSAL), el hospital Antonio J. Scaravelli recibió un monto histórico que permitió la concreción de una inversión en equipamiento de última generación.

Y es que, el nosocomio ubicado en Tunuyán recibió casi 800 millones de pesos que se destinaron a optimizar los servicios y la infraestructura, comprando mesas quirúrgicas, ecógrafos y renovando las instalaciones de rayos X. Mejoras que se financiaron totalmente con estos fondos del REFORSAL.

Momento histórico que derivó en la declaración del ministro de Salud y Deportes, Rodolfo Montero: “Tenemos excelentes resultados en Tunuyán y en toda Mendoza. Sin subir impuestos, potenciamos la prevención, el diagnóstico y las intervenciones en todos los efectores”.

“Desde el Ministerio, también con fondos recuperados, adquirimos ocho ambulancias y siete motos sanitarias que optimizan nuestra capacidad de respuesta en puntos estratégicos de la provincia. Está prevista la incorporación de tres ambulancias más, específicas para la etapa perinatal”, agregó.

Siendo una inversión que sale del bolsillo de cada persona con obra social o prepaga que se atiende en el hospital. Ya que, al informar sobre su cobertura, posteriormente se puede gestionar el cobro a las mutuales para reinvertir en el sistema de salud público.

“Resolver más casos en el Valle de Uco significa menos viajes, menos gastos de traslado y más posibilidades de acompañar a un familiar durante su tratamiento. Cada paso adelante del Scaravelli tiene ese propósito: que la distancia pese menos y que las familias cuenten con más respuestas cerca de casa”, finalizó Montero.

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