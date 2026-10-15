Inundaciones y anegamientos: cómo armar el Plan de Acción Familiar que promueve Defensa Civil

La Dirección Provincial de Defensa Civil promueve la elaboración del Plan de Acción Familiar (PAF), una herramienta de prevención que permite a los hogares organizarse y establecer medidas de autoprotección frente a posibles anegamientos e inundaciones.

El objetivo es que cada familia conozca los riesgos de su entorno, identifique lugares seguros y acuerde previamente cómo actuar ante una emergencia, especialmente cuando las precipitaciones intensas pueden provocar acumulación de agua, crecidas repentinas, interrupciones de servicios o dificultades para desplazarse.

El director provincial de Defensa Civil, Daniel Burrieza, destacó la importancia de fortalecer la cultura de prevención y de que la población incorpore herramientas de planificación en su vida cotidiana.

Durante una exposición en la Legislatura de Mendoza, el funcionario advirtió sobre los riesgos que pueden presentarse en zonas expuestas a crecidas aluvionales, donde las calles pueden transformarse rápidamente en cauces de agua y dejar interrumpidas las vías de acceso.

En ese sentido, remarcó que las condiciones de una tormenta pueden modificar los escenarios previstos y dificultar tanto la salida de las familias como el ingreso de los equipos de emergencia.

“Lo primero es la cultura de emergencia de la gente”, sostuvo Burrieza, al destacar que la preparación anticipada y el respeto por las alertas oficiales son fundamentales para reducir los riesgos.

Qué es el Plan de Acción Familiar y cómo prepararlo

El PAF es una herramienta que permite organizar las acciones que deben realizar los integrantes de un hogar antes, durante y después de una emergencia.

Su elaboración comienza con el reconocimiento de los riesgos de la vivienda y su entorno. En el caso de posibles inundaciones, resulta importante identificar sectores bajos, antecedentes de ingreso de agua, cercanía de cauces y posibles dificultades de acceso.

A partir de ese reconocimiento, cada familia puede elaborar un croquis sencillo de la vivienda, señalar los sectores seguros, identificar las salidas disponibles y establecer un punto de encuentro.

El plan debe contemplar teléfonos de contacto, responsabilidades de cada integrante y alternativas de resguardo o evacuación, teniendo especialmente en cuenta a niños, adultos mayores, personas con discapacidad o dificultades de movilidad.

También es importante que todos conozcan dónde se encuentran las llaves de corte de electricidad, gas y agua, y quién puede operarlas de manera segura.

La preparación debe incluir prácticas familiares que permitan comprobar si las medidas previstas son conocidas y pueden aplicarse ante una situación real.

Clic aquí para descargar el PAF.

La Dirección Provincial de Defensa Civil cuenta además con una guía preventiva ante anegamientos e inundaciones que complementa la organización familiar con recomendaciones para reducir riesgos dentro de las viviendas.

Entre las principales medidas se encuentran mantener libres de obstrucciones las rejillas, canaletas, acequias y desagües; revisar los posibles puntos de ingreso de agua y proteger la documentación importante mediante envoltorios impermeables.

Cuando exista riesgo de anegamiento, se recomienda trasladar computadoras, pequeños electrodomésticos y otros elementos esenciales a sectores elevados y seguros.

Otro componente de la preparación es contar con una mochila de emergencia, ubicada en un lugar conocido y de fácil acceso, con elementos necesarios para afrontar una eventual evacuación o interrupción de servicios.

El plan familiar debe contemplar qué hacer si se corta la electricidad, si el agua impide utilizar una salida habitual o si resulta necesario permanecer temporalmente en un sector seguro de la vivienda.

Clic aquí para descargar las recomendaciones ante anegamientos e inundaciones