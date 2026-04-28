Intervenciones policiales en Tunuyán: cinco detenidos por distintos hechos delictivos

En el marco de procedimientos preventivos en Tunuyán, cinco personas fueron aprehendidas durante el fin de semana. Los sujetos estuvieron vinculados a hechos contra la propiedad, tentativa de delito y un caso de alcoholemia positivo.

Uno de los procedimientos se activó luego de un llamado al 911 que alertaba sobre dos hombres que llevaban hierros que se presuponían sustraídos. Ante esto, efectivos policiales lograron ubicarlos cuando intentaban ingresar a un domicilio. En ese marco, ambos fueron aprehendidos, a la vez que se secuestraron 20 hierros de 8 mm, 15 de 12 mm, cuatro cajas de clavos, una herramienta para doblar hierro y dos barras con uñas.

En paralelo, durante tareas de patrullaje en calles Bertona y San Comas, un hombre fue aprehendido tras ser sorprendido conduciendo en aparente estado de ebriedad. Ante este panorama, los efectivos policiales procedieron a realizarle un test de alcoholemia, el cual arrojó que el conductor tenía 1,42 gramos por litro de alcohol en sangre. El vehículo fue retenido por falta de documentación.

En otro procedimiento, en calle San Martín, hubo una intervención luego del aviso de un policía que observó a un sujeto intentando violentar un vehículo estacionado. El hombre fue localizado a las pocas cuatras y quedó detenido.

Finalmente, en Ruta 40, a la altura del kilómetro 84, la policía acudió ante un conflicto y detuvo a un hombre que había dañado una vivienda y amenazado a una mujer y a sus hijos.