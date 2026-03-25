Intervención en Bomberos de Guaymallén: los motivos detrás del decreto del Gobierno

A través del decreto Nº 504, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el Gobierno formalizó la intervención administrativa plena de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Guaymallén. La medida, que tendrá una vigencia inicial de seis meses, busca regularizar el funcionamiento de la entidad tras detectarse una serie de anomalías en su gestión.

La decisión se ampara en la Ley Nº 9577, que faculta al Estado a intervenir asociaciones civiles cuando se verifican irregularidades administrativas o institucionales. En este caso, el proceso no es nuevo: el organismo ya se encontraba bajo una intervención parcial desde septiembre de 2025.

Sin embargo, la complejidad de la situación motivó la necesidad de una intervención absoluta para garantizar la transparencia y la correcta prestación del servicio en uno de los departamentos más poblados de la provincia.

Al frente de este proceso ha sido ratificada Mónica Beatriz Elías. La funcionaria, que ya venía desempeñándose como coadministradora con derecho a veto, fue quien solicitó formalmente profundizar la intervención para tomar el control total de la administración.

A partir de su puesta en funciones, Elías asumirá la totalidad de las atribuciones, deberes y responsabilidades que corresponden a los órganos de representación de la institución. Los puntos clave de su gestión serán:

Auditoría integral: Revisión de las cuentas y el patrimonio de la asociación.

Normalización institucional: Regularizar la situación jurídica frente a la Dirección de Personas Jurídicas.

Continuidad del servicio: Asegurar que las irregularidades internas no afecten la operatividad del cuerpo de bomberos.

La medida cuenta con el respaldo de los dictámenes jurídicos correspondientes, que consideraron procedente el desplazamiento de las autoridades anteriores para resguardar el interés público y el patrimonio de la asociación.