Internet debería ser gratis. Este es un debate que se viene dando ya hace un tiempo y ahora voy intentar explicarte algo. Algunas personas insisten con que Internet sea gratis para todos/as. Esto demuestra que no tienen ni idea de lo que es INTERNET y si esto pasara dejaría de ser libre.

¡Internet es gratis!! ¿No me entiendes verdad?

Pero sí todos se quejan que tener internet es caro, que las empresas no bajan los precios, que el servicio es MALO, que en otros países dan tres veces más velocidad por la misma plata, etc…

Bueno, sigue leyendo y te voy a contar porque te digo que internet es gratis. Expliquemos porque es gratis.

Imaginemos por un momento que en tu casa tienes dos computadoras, un par de celulares y un smart Tv. En una de las computadoras, guardas todas las fotos de la familia, música, películas, tareas del colegio, etc… Pero solo puedes ver o escuchar esos archivos cuando estas sentado detrás de esa computadora. Pero tú quieres usar el SmartTv para ver las películas o el celular para escuchar música.

Y ¿Cómo podemos hacer esto?

Bien así nació lo que hoy todo el mundo llama INTERNET. Imagina que compras un aparatito que se llama “router “ y conectas todos tus dispositivos a este.

A grandes rasgos, el router se va a encargar de comunicar a todos tus dispositivos entre si y a la computadora que tienes las fotos, música, películas, etc…

Y si compartes esos archivos, los vas a poder escuchar o ver desde cualquier dispositivo. ¡¡¡Felicitaciones!!! Acabas de crear una red (NET) y como solo tus dispositivos se pueden conectar a ella, es una red interna (INTRA) o sea una INTRANET.

¿Sigues sin entender que tiene que ver una INTRANET con INTERNET?

Internet a grandes rasgos, no es más que muchas redes internas (Intranet) conectadas entre sí en todo el mundo, por ese motivo se llama INTERNET viene de interconectar todas esas redes (NET) más pequeñas y compartir sus archivos.

¿Y que tiene que ver eso con que internet es gratis, si a mí el proveedor me sigue cobrando?

Bien, imaginemos ahora que tu vecino te cuenta que tiene música y películas en su computadora, que también tiene su red interna y le gustaría intercambiarlas con vos. Genial, pero para conectar tu red con la de tu vecino tienen que comprar un cable de 70 metros.

Vas, te gastas unos 10 dólares lo conectas y intercambian archivos gratuitamente sin ningún costo más. Ahora imagina que tu vecino se muda al otro lado del mundo, ya el cable de 70 metros no te va alcanzar. Y comprar un cable de 10.000km no va a ser posible ni redituable.

Acá es donde la gente cree que internet no es gratis y se equivoca, los archivos que compartías con tu vecino siguen estando ahí y gratis, pero la distancia es tan grande que tú no puedes llegar a ellos.

Así nacieron las empresas llamadas proveedores de internet.

Estas empresas no venden internet, lo que hacen es alquilar su infraestructura para interconectar redes entre sí. Y como le alquilan a muchos vecinos a la misma vez, tienen acceso a muchas redes diferentes. Crean vínculos con otras empresas que hacen lo mismo y así la red es cada vez más grande.

De la misma manera las empresas que por ejemplo venden productos, dan servicios de mensajería, etc. También se conectan a estas redes y todo esto en conjunto es a lo que le llamamos INTERNET.

Internet es gratis y no es de nadie en particular. ¿Sigues sin entender?

Ok, olvidémonos de Internet por un momento. Todos sabemos que la energía eléctrica también es gratis ¿Verdad? A por supuesto y la factura de la compañía eléctrica que me llega todos los meses de que es? ¡¡¡Es exactamente el mismo caso anterior!!!

Imaginemos que compras 6 paneles solares, baterías, inversores, etc. De esta manera podrías no pagar más la factura eléctrica. Pero olvídate de los aires acondicionados, las estufas eléctricas, horno microondas, etc.

Porque para alimentar todo ese consumo deberías de comprar un sistema de generación eléctrica, que sería tan grande y caro que te convendría mas pagar la factura a la empresa distribuidora eléctrica casi de por vida.

Pero ¿Por eso la energía eléctrica no es gratis?

Sigue siendo gratis, lo que pasa que es tan caro generarla individualmente, que así nacen las cooperativas o empresas privadas que compran su propia infraestructura para generarla o transportarla y luego te la alquilan o venden como lo quieras llamar.

Ahora entiendes que estos servicios básicamente son gratis, que lo que estas pagando es el alquiler de la infraestructura de alguien, que invirtió mucho dinero para que el servicio llegue a más gente.

No es tan difícil… No dejes que te sigan prometiendo espejitos de colores.

Los servicios son necesarios, sin ellos seguiríamos viviendo en la era de las cavernas y no existe manera de que todo el mundo los tenga, sin que alguien invierta en la infraestructura. Todo esto tiene un costo que depende de muchos factores, la economía del país, los impuestos, las reglamentaciones, mantenimiento, etc…