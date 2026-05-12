Internas en el oficialismo: Bullrich minimizó los supuestos cruces con Milei en la reunión de Gabinete

En un escenario marcado por el desgaste que genera la investigación judicial sobre el patrimonio de Manuel Adorni, la senadora nacional Patricia Bullrich desmintió este martes los trascendidos periodísticos que daban cuenta de un violento cruce verbal con el presidente Javier Milei.

Según las versiones circulantes, el mandatario le habría gritado a la exministra al intentar interrumpir una vehemente defensa que el jefe de Estado realizaba sobre la continuidad de su jefe de ministros.

“El presidente tiene una emocionalidad importante, no lo definiría como un grito”, matizó Bullrich en un breve contacto con la prensa acreditada, antes de ingresar a un encuentro de la mesa política gubernamental en el Congreso.

La legisladora evitó profundizar en las dinámicas internas del encuentro oficial y justificó su hermetismo al señalar que “las reuniones de gabinete tienen la intimidad de las cosas que ahí se discuten”. Sin embargo, anticipó de forma tajante que mantendrá su silla y su participación activa en las deliberaciones del equipo ministerial.

El foco del conflicto radica en el fuerte respaldo que Milei brindó a Adorni ante todo su gabinete, en medio de las auditorías en curso por sus traslados oficiales y la evolución de sus bienes en el último bienio. Fuentes con acceso al encuentro de Balcarce 50 habían filtrado un episodio de extrema tensión, asegurando que el Presidente advirtió a sus colaboradores que sostendría al funcionario en su puesto “aunque ello le cueste la reelección en 2027”.

Tras la tajante intervención presidencial, los mismos trascendidos señalaron que el propio Adorni tomó la palabra para alinearse con el verticalismo del Ejecutivo, lanzando una dura advertencia al resto de la comitiva: “Ya escucharon al Pesidente, fue muy claro. Al que le guste bien, y al que no, ya sabe lo que puede hacer”.

Más allá de las aclaraciones sobre el temperamento presidencial, Bullrich desvió el eje de la discusión hacia las prioridades inmediatas de la Casa Rosada y confirmó que la mesa política de este martes se abocará de lleno a articular las estrategias y negociaciones en torno a los proyectos de ley clave que actualmente se debaten en el Parlamento.