Internaron de urgencia al mítico entrenador brasilero Vanderlei Luxemburgo

La salud de Vanderlei Luxemburgo encendió las alarmas en Brasil durante las últimas horas, ya que el histórico entrenador, alejado de la actividad desde 2023, debió ser hospitalizado de urgencia tras presentar un cuadro que requirió atención inmediata.

El episodio ocurrió el viernes por la noche, cuando el ex técnico comenzó a sentirse mal en su domicilio. Rápidamente fue trasladado al Hospital Medical Santa Thereza, ubicado en Palmas, capital del estado de Tocantins, donde reside actualmente.

De acuerdo al parte difundido por su entorno, permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos por una infección pulmonar, tratamiento que incluye antibióticos. A su vez, remarcaron que su evolución es estable y que continuará bajo observación médica durante el fin de semana.

En Brasil también señalaron que, una vez que reciba el alta, deberá cumplir con un período de cuidados especiales durante al menos 15 días. Si la recuperación sigue según lo previsto, podría retomar sus actividades habituales en los próximos días.

A los 73 años, el ex entrenador no solo sigue vinculado al mundo del fútbol desde otro lugar, sino que además incursionó en la política como precandidato al Senado por el partido Podemos, espacio en el que también participó Romário.