Internaron a un bebé de ocho meses que se intoxicó con monóxido de carbono en Las Heras

Un bebé de ocho meses debió ser internado luego de que durante la madrugada de este lunes tras intoxicarse con monóxido de carbono en una vivienda del departamento de Las Heras.

De acuerdo al reporte oficial, el hecho ocurrió pasada la 1 de la madrugada en un domicilio de calle Rioja, momento en el que la madre del menor realizó un llamado al 911 para informar la situación. Según relató, se encontraban calefaccionando el domicilio con un brasero y comenzaron a sentirse descompuestos.

Al advertir que el brasero emitía humo, lo retiraron hacia el exterior. En ese contexto, el bebé presentó vómitos y un cuadro de descompensación.

Debido a este panorama, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) se presentó en el lugar y trasladó al menor al Hospital Carrillo, donde fue diagnosticado con intoxicación por monóxido de carbono.

Ya en el nosocomio, se le suministró oxígeno y quedó internado en observación, fuera de peligro.