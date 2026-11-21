El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue internado de urgencia este viernes en el hospital DF Star de Brasilia, luego de presentar un intenso dolor abdominal. El parte médico informó que ingresó con un cuadro de dolor y distensión abdominal, mientras que su hijo, Carlos Bolsonaro, advirtió que se encuentra en estado delicado y presenta vómitos y náuseas persistentes.



Los primeros estudios realizados en el centro de salud detectaron una obstrucción del intestino delgado con signos de inflamación, según informó su médico personal, Brasil Caiado. El profesional explicó que el cuadro es agudo y requiere tratamiento, por lo que el exmandatario recibió medicación y continuará internado bajo observación. Por el momento, no hay una fecha prevista para su alta médica.



Força, Pai! Deus no comando sempre!



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A través de sus redes sociales, Carlos Bolsonaro compartió una imagen de su padre hospitalizado y brindó detalles sobre su evolución. Según relató, los médicos debieron colocarle nuevamente una sonda nasogástrica para extraer casi un litro de restos de comida acumulados durante la noche. También señaló que los episodios de vómitos se repiten cuando disminuye el efecto de la medicación y que la inflamación abdominal y los dolores vuelven a intensificarse, lo que aumenta el riesgo de complicaciones como la deshidratación y la aspiración.



En tanto, Flávio Bolsonaro, otro de los hijos del expresidente, publicó una fotografía junto a su padre y le dedicó un mensaje de apoyo desde sus redes sociales. “¡Mantente fuerte, papá! ¡Dios siempre tiene el control!”, escribió. Se espera que durante este sábado se realicen nuevos estudios y se difunda un comunicado oficial con información actualizada sobre su estado de salud.