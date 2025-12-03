Interna en el PJ bonaerense: un ministro de Kicillof echó a un asesor por pedir la renuncia de Cristina Kirchner

El ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, decidió desplazar de manera inmediata al asesor Eduardo Felipe Vallese luego de que este presentara un pedido formal ante la Justicia para solicitar que Cristina Kirchner dejara la presidencia del PJ Nacional. El funcionario se había dirigido al Juzgado Nacional con Competencia Electoral a cargo de María Servini, donde planteó su solicitud como afiliado del Partido Justicialista.

Correa aclaró que la iniciativa de Vallese no contaba con su aprobación y justificó su salida con un mensaje contundente en redes sociales. Señaló que, más allá de la eventual legitimidad del accionar del asesor como afiliado, su intervención “no cuenta con mi aval, por lo que dejará inmediatamente su función en el ministerio que conduzco”. El ministro agregó que en su gestión “no hay lugar para librepensadores inorgánicos”, dejando en claro que la postura del funcionario no representa a la cartera laboral bonaerense.

El ministro también expresó que la “gran mayoría de los peronistas” no avala lo que definió como la “injusta detención” de la ex presidenta en una causa que consideró “amañada” y “repleta de irregularidades”. En sus declaraciones, Correa apuntó contra lo que denominó “el poder real” y subrayó que Cristina Kirchner fue apartada de la escena política por sectores que “jamás se lo perdonarán”.

En redes sociales, Correa profundizó su postura al afirmar que “la sacaron de la cancha a la dirigente que trabajó por las mayorías”. Sus palabras hicieron referencia directa al respaldo que sectores del peronismo bonaerense mantienen hacia la figura de Cristina Kirchner.

El desplazamiento de Vallese se suma a las señales de conflicto interno que atraviesa el peronismo bonaerense, marcado por diferencias entre sectores y por discusiones sobre el rol de la ex mandataria en la conducción partidaria. La medida adoptada por Correa expone nuevamente esas tensiones y evidencia la divergencia de posiciones sobre el liderazgo cristinista dentro del PJ.