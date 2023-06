El propietario de Inter Miami, Jorge Mas, ha revelado información emocionante sobre el esperado fichaje de Lionel Messi y ha adelantado la posible fecha de debut del astro argentino en el equipo de la MLS.

Según los calendarios de los aficionados, el debut de Messi podría tener lugar el viernes 21 de julio en el estadio DRV PNK de Fort Lauderdale, donde se enfrentará al Cruz Azul de México en un emocionante encuentro de la Leagues Cup. Programado para las 21:00 horas (hora argentina). Este partido corresponderá a la primera fecha del Grupo Sur 3 de la Copa de Ligas 2023.

Tras su enfrentamiento contra el equipo mexicano, Messi tendría su segundo partido con Inter Miami tan solo cuatro días después. El martes 25 de julio, el talentoso jugador argentino se enfrentará al Atlanta United. En el mismo escenario del estadio DRV PNK, con el partido programado para comenzar a las 20:30 horas (hora argentina).

Fuentes cercanas a las negociaciones han revelado que el acuerdo entre Messi y el club es de dos años y medio, con un valor estimado entre 50 y 60 millones de dólares por año, incluyendo salario, bonos y participación en el capital del club al final de su carrera.

“absolutamente no hay cambios en las reglas de la lista. No hay categorías ni nada que se esté cambiando para incorporar a Lionel Messi al plantel de Inter Miami” mencionó Mas afirmando que no hay un subsidio directo de parte de la liga.