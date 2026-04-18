Intentó robar una vivienda en Maipú y fue linchado por vecinos: debió ser internado

Cerca de la medianoche de este viernes, un hombre de 30 años intentó entrar a robar en una vivienda de Maipú y fue linchado por vecinos de la zona, quienes advirtieron la situación delictiva. Tras la golpiza recibida, el presunto ladrón debió ser hospitalizado.

De acuerdo con fuentes policiales, el sospechoso -identificado como Maximiliano Díaz- intentó ingresar a una casa del barrio 24 de Agosto, pero fue descubierto por una de las moradoras. Ante esa situación, abandonó el inmueble y escapó corriendo.

En medio de toda esta situación, los dueños de la casa alertaron a los vecinos a los gritos, lo que derivó en una persecución a pocos metros del lugar. Allí, un grupo de personas logró interceptarlo y le propinaron una golpiza al malhechor.

Cuando arribó el personal policial, redujo al hombre y lo trasladó en un móvil. Debido a las lesiones sufridas, debió ser derivado al Hospital Metraux, donde quedó internado. Producto de los golpes recibidos, el acusado presenta politraumatismos.

Cabe destacar que el sujeto permanece en el nosocomio con custodia policial. En ese marco, una vez que reciba el alta médica, quedará a disposición de la Justicia, que definirá su situación procesal.