Intentó robar una planta de marihuana y terminó gravemente herido tras una brutal golpiza en Tunuyán

Un violento episodio ocurrido el miércoles en la zona de La Sidrera, en Tunuyán, dejó como saldo a un hombre gravemente herido e internado en el Hospital Central, tras recibir una feroz golpiza por parte del dueño de una vivienda.

De acuerdo a la información oficial, el hecho se desencadenó cuando la víctima ingresó a una propiedad ubicada sobre calle San Lorenzo con la intención de robar una planta de marihuana (cultivo que pertenecía al propietario del domicilio). En ese momento, fue sorprendido por el dueño de casa, quien reaccionó con extrema violencia.

Según las primeras reconstrucciones de la policía, el agresor habría utilizado un objeto contundente y dirigido los golpes principalmente a la cabeza de la víctima (lo que agravó considerablemente su estado). La brutalidad del ataque obligó a una rápida intervención médica en el lugar.

El hombre herido fue trasladado de urgencia al hospital en la capital provincial, donde permanece internado en estado reservado debido a la gravedad de las lesiones.

Minutos después del hecho, efectivos de la Comisaría 15 de Tunuyán lograron la detención del presunto agresor (quien quedó a disposición de la Justicia), mientras que en la escena trabajó Policía Científica para avanzar con la investigación.