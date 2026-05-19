Intentó escapar de un control y terminó volcando un camión cargado con figuritas del Mundial

Un impactante accidente se registró durante la madrugada de este martes sobre la Ruta Nacional 7, en el tramo de Alta Montaña comprendido entre Punta de Vacas y Polvaredas. El hecho ocurrió cerca de las 4:30, cuando un camión que transportaba álbumes y figuritas del Mundial volcó sobre la calzada tras una presunta fuga de un control de Gendarmería Nacional Argentina.

De acuerdo con las primeras informaciones, el conductor (un ciudadano peruano) habría intentado esquivar un puesto fijo de control y emprendió la huida por la ruta. En medio de la maniobra perdió el dominio del rodado y terminó protagonizando un violento vuelco que obligó a desplegar un importante operativo de emergencia en la zona.

Tras el accidente, el chofer recibió asistencia médica por parte del Servicio Coordinado de Emergencias y posteriormente fue trasladado al Hospital de Uspallata bajo custodia. Hasta el momento, no trascendió oficialmente el estado de salud del conductor ni el valor estimado de la mercadería transportada.

En el procedimiento trabajaron efectivos de Gendarmería Nacional, personal de la Policía, agentes de la G.U.M. y equipos del S.E.C. Las autoridades investigan ahora las circunstancias de la fuga y el presunto contrabando de la carga ingresada desde Chile.