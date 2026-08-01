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El viernes por la noche

Intentó entrar a robar a una casa en Tunuyán: terminó detenido a pocos metros

La propietaria de la vivienda llegó al domicilio y encontró a un hombre mientras forcejeaba el portón de ingreso.

Un hombre de 36 años fue aprehendido durante la noche del viernes luego de que intentara ingresar por la fuerza a una vivienda ubicada en Tunuyán. La propietaria del inmueble dio aviso a la Policía tras sorprender al malhechor cuando presuntamente forcejeaba el portón de acceso.

De acuerdo al reporte policial, el hecho ocurrió cerca de las 23:40 del viernes en una vivienda ubicada en calle Mitre al 500 cuando la dueña de la casa llegó al domicilio y encontró a un sujeto que intentaba abrir el portón de chapa para ingresar. Al ser descubierto, el sospechoso escapó a pie por calle Corrientes.

Ante esta situación, la mujer dio aviso a la Policía. A partir de la descripción aportada por la víctima, los uniformados realizaron un operativo en la zona y lograron localizar al presunto delincuente a unos 50 metros del inmueble.

Durante la inspección, los efectivos policiales constataron daños recientes en el portón, compatibles con un intento de ingreso forzado.

Por disposición de la Ayudante Fiscal interviniente, se ordenó la intervención de Policía Científica, la aprehensión del hombre y el inicio de las actuaciones correspondientes.

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