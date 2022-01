Medios provinciales y nacionales, expusieron el intento de secuestro ocurrido el miércoles; una mujer logró ayudar a un menor.

Sucedió en Vista Flores durante esta semana, la valentía e interés de la mujer hizo que seguramente se evitara una tragedia. Alertada por la situación, lo siguió por la calle, pidió ayuda y comprobó que el menor estaba siendo llevado por la fuerza. Los casos de niñas y niños desparecidos en Argentina son varios y extrañamente se resuelven, el último caso de la pequeña Guadalupe de San Luis es el más escandaloso. Por estas horas, la novedad está siendo repicada por medios nacionales.

Diario La Voz de Córdoba.

Paula Morales es una vecina de Vista Flores y el miércoles por la mañana vio extrañamente como el menor –al que ella conocía- iba con un hombre en una situación donde aparentemente lo estaba obligando. Afortunadamente, no se quedó con la duda decidió salir detrás del hombre que, al percatarse de la presencia de la mujer, continuó evadiéndola.

La mujer lo siguió hasta una finca del lugar donde pidió entrar y además solicitó ayuda ante esta situación, la sospecha de Paula se confirmó cunado el pequeño se soltó y salió corriendo al encuentro de la mujer y el hombre lo siguió detrás para tomarlo y seguir camino.

Momentos después el sujeto salió a la ruta y es allí cuando la mujer le dio alcance: “le pregunté que de dónde había sacado al niño, y me dijo que el nene le pidió ayuda para ayudar a su perrito [..] me decía cosas y me di cuenta que no era normal. Le empecé a decir un monto de cosas”, relató la mujer.

El hombre quedó a disposición de la Justicia luego que la madre del pequeño fue alertada por la situación y radicara la denuncia. A pesar de la angustia de la madre, se debe resaltar la valentía y compromiso de la vecina ante esta situación que no le fue ajena y decidió ir en ayuda de la criatura.

Es necesario recordar la cantidad de niños, niñas y adultos que han desaparecido y hasta hoy son buscados en Argentina luego de haberse extraviado, una situación que no es normal y que debe ser abordada y debatida urgentemente en el país, ya que -como agravante- las redes de trata y explotación continúan operando en la comunidad.

Diario NDI también publicó: San Carlos: dos personas denunciaron ser amenazadas en sus viviendas