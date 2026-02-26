Intento de fuga en Almafuerte: ampliaron las requisas y secuestraron 25 celulares más

Luego de que el pasado lunes las Fuerzas de Seguridad frustraran un plan de fuga en el Complejo Penitenciario Almafuerte, este miércoles se llevaron a cabo nuevas requisas en los módulos 4.2 y 4.4, en las cuales se secuestraron más elementos prohibidos, entre los que destacan teléfonos celulares y elementos contundentes.

De acuerdo con fuentes policiales, durante los dos procedimientos realizados este miércoles se incautaron 25 teléfonos celulares -que se suman a los casi 30 secuestrados el martes-, 10 elementos contundentes de hierro con potencial uso como chuzas, una honda artesanal, seis envoltorios con sustancias que serían estupefacientes, dos pendrive, una bolsa con medicación variada, un convertidor de smart TV, auriculares inalámbricos y un reflector.

Según se detalló, la primera intervención se realizó en el módulo 4.2 entre las 9.15 y las 12, donde el personal penitenciario llevó adelante una revisión exhaustiva de celdas y espacios comunes. Allí se hallaron 16 teléfonos celulares ocultos en distintos sectores, diez elementos contundentes, una resortera de fabricación casera y cinco envoltorios con contenido que será sometido a peritajes.

Ya en horas de la tarde, entre las 14.45 y las 17.20, se procedió a requisar el módulo 4.4, donde se secuestraron otros nueve teléfonos celulares, drogas, auriculares inalámbricos y un reflector.

Cabe destacar que, en medio de la segunda intervención, a las 15.45, se hicieron presentes las juezas Claudia Tula y Miriam Núñez, del Juzgado Penal Colegiado N°2, quienes supervisaron las actuaciones.

En el marco de la investigación, los eléfonos secuestrados serán sometidos a peritajes para reconstruir comunicaciones recientes e identificar a los responsables. La pesquisa busca determinar cómo ingresaron los dispositivos al penal y si existió facilitación interna.

Cabe recordar que estos operativos se dan en el marco de una investigación iniciada el pasado lunes, cuando personal del Servicio Penitenciario frustró en el complejo Almafuerte N°3 -en Cacheuta- un plan de fuga de varios de los reclusos más peligrosos del penal.

La causa quedó en manos del fiscal correccional Lauro Monticone, mientras que los internos considerados de mayor riesgo fueron trasladados a un régimen de vigilancia reforzada denominado “Muy Alto Perfil”. Los reclusos en cuestión son: Cristian “Pirincho” Tapia y su hermano Jordán, alias “Poroto”; Hugo “Mecha” Arredondo; Omar “Tanga” Gómez; Kevin Guerrero; José Bustos Silva; y César “Lagartija” Palleres, todos condenados por homicidio.